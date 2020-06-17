Джонсон в Лондоні потрапив у ДТП через демонстранта: відео зіткнення

Юрій Сергієнко Світ 17:57, 17.06.2020 Оновлено: 17:58, 17.06.2020

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в Лондоні потрапив в дорожньо-транспортну пригоду через учасника протесту.

Аварія сталася 17 червня за виїзді глави уряду з території парламенту, коли протестуючий біг біля конвою, пише The Sun (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Чоловік стрибнув перед машинами, через що перший автомобіль з прем'єром різко загальмував і в нього врізалася машина охорони, яка слідувала ззаду.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, а винуватця затримали.

Поліція затримала винуватця ДТП з Джонсоном
Telegram "Карточный Домик: Европа"

(Відео Telegram "Карточный Домик: Европа")

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський прем'єр Борис Джонсон потрапив в конфуз в січні під час візиту до Німеччини. Він ледь не залишився в машині, оскільки двері авто заклинило прямо перед входом, де його вже чекала канцлерка ФРН Ангела Меркель.

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