Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршеня здоров'я.

Про це заявив представник Даунінг-стріт, пише The Guardian. У той же час сам Джонсон написав на своїй сторінці в Twitter, що загалом подчуває себе відносно нормально. Тим самим він спростував фейк російських ЗМІ про нібито підключення Джонсона до ШВЛ.

"Минулої ночі, за порадою мого лікаря, я потрапив до лікарні для деяких рутинних аналізів, адже у мене все ще спостерігаються симптоми коронавірусу. Я в хорошому настрої й підтримую зв'язок зі своєю командою, оскільки ми працюємо разом, щоб боротися з цим вірусом і забезпечити всім безпеку", – написав Джонсон 6 квітня.

На Даунінг-стріт відзначили, що з вечора 5 квітня прем'єр-міністр перебував під опікою лікарів в лікарні Святого Томаса в Лондоні після того, як приїхав туди з постійними симптомами коронавірусу.

6 квітня стан Джонсона погіршився, і за порадою його медичної бригади він був переведений у відділення інтенсивної терапії в лікарні.

У зв'язку з цим Джонсон звернувся до міністра закордонних справ Домініка Раабе, який є першим державним секретарем, щоб той зміг замінити його в разі потреби.

Відзначимо, що ЗМІ країни-агресорки з подачі державного інформагентства РИА Новости опублікували інформацію про те, що британський прем'єр нібито підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

"Йому будуть проводити штучну вентиляцію легенів", – приводило агентство цитату неназваного джерела, нібито близького до керівництва національної системи охорони здоров'я Британії. Цю інформацію поспішили підхопити багато російських ЗМІ.

