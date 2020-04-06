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6 квітня • оновлено в 22:44
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Джонсона перевели в реанімацію через коронавірус: з'явилися деталі

4.2т
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Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршеня здоров'я.

Про це заявив представник Даунінг-стріт, пише The Guardian. У той же час сам Джонсон написав на своїй сторінці в Twitter, що загалом подчуває себе відносно нормально. Тим самим він спростував фейк російських ЗМІ про нібито підключення Джонсона до ШВЛ.

"Минулої ночі, за порадою мого лікаря, я потрапив до лікарні для деяких рутинних аналізів, адже у мене все ще спостерігаються симптоми коронавірусу. Я в хорошому настрої й підтримую зв'язок зі своєю командою, оскільки ми працюємо разом, щоб боротися з цим вірусом і забезпечити всім безпеку", – написав Джонсон 6 квітня.

На Даунінг-стріт відзначили, що з вечора 5 квітня прем'єр-міністр перебував під опікою лікарів в лікарні Святого Томаса в Лондоні після того, як приїхав туди з постійними симптомами коронавірусу.

6 квітня стан Джонсона погіршився, і за порадою його медичної бригади він був переведений у відділення інтенсивної терапії в лікарні.

У зв'язку з цим Джонсон звернувся до міністра закордонних справ Домініка Раабе, який є першим державним секретарем, щоб той зміг замінити його в разі потреби.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

ВВС

Відзначимо, що ЗМІ країни-агресорки з подачі державного інформагентства РИА Новости опублікували інформацію про те, що британський прем'єр нібито підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

"Йому будуть проводити штучну вентиляцію легенів", – приводило агентство цитату неназваного джерела, нібито близького до керівництва національної системи охорони здоров'я Британії. Цю інформацію поспішили підхопити багато російських ЗМІ.

Новина оновлюється.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Вообще-то россми лишь перепечатали то, что написали сами британские газетенки! И у д е й Б р о д с к и й и твое о б о з о в с к о е х о л о п ь е, н а х е р а в р а т ь?!!
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Куни Чан
Куни Чан
ага так они и сказали что был ИВЛ, шоб биржа рухнула, ага))))
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