Джонсон, що перехворів коронавірусом, міг знову заразитися: контактував з інфікованим

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пішов на самоізоляцію після контакту з особою, у якої підтвердили коронавірус (COVID-19).

Даунінг-стріт підтвердила, що було отримано позитивний результат тесту на вірус, тому чиновника відправили на ізоляцію, передає Express.

При цьому наголошується, що у прем'єр-міністра немає ніяких симптомів вірусу. Тепер очікується, що в найближчому майбутньому Джонсон буде працювати з дому.

Нагадаємо, 27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був в тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я. Також стало відомо, що вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Керрі Саймондс також заразилася COVID-19.

5 квітня Джонсона госпіталізували, а невдовзі перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення здоров'я. 12 квітня він заявив, що вилікувався і був виписаний з лікарні. Пізніше Джонсон заявив про погіршення зору після того, як вилікувався від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії з 5 листопада ввели загальнонаціональний карантин на тлі спалаху нових випадків зараження коронавірусом.