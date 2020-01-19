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19 січня • оновлено в 18:25
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"Все гаразд, він застряг": Джонсон втрапив у конфуз перед жінками. Відеофакт

3.2т
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон потрапив у конфуз в неділю, 19 січня, приїхавши на конференцію щодо Лівії в Берлін (Німеччина).

Лідер ледь не залишився в машині, оскільки двері авто заклинило прямо перед входом, де його вже чекала канцлерка ФРН Ангела Меркель. "Все гаразд, він застряг", – підписали кадри в Telegram-каналі Пул N3 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Жінка, яка повинна була відкрити дверцята, кілька разів спробувала, доклавши зусиль. Їй вдалося це зробити лише з третього разу.

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Джонсон потрапив у конфуз перед жінками

Джонсон потрапив у конфуз перед жінками

Скріншот з відео

Вийшовши з авто, Джонсон посміявся. Відповіла посмішкою на ситуацію і Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меркель впала, піднімаючись на сцену на Берлінській конференції з багатосторонньої торгівлі і цифрової безпеки. "Наступного разу обов'язково скористаюся сходинками", – пожартувала вона.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Ангела Меркель Борис Джонсон
Місце
Німеччина Берлін
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