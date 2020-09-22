Джонсон підготував нові обмеження і штрафи для Британії через COVID-19

У Великобританії посилять обмежувальні заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. Насамперед йдеться про заборону роботи барів, пабів і ресторанів після 22:00, а також про зменшення допустимої кількості людей, які збираються разом.

Про це 22 вересня заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає Інтерфакс-Україна. За його словами, нинішні карантинні заходи не передбачають заборону виходити з дому і дозволяють працювати школам й університетам.

"Уряд запровадить ретельно розглянуті нові обмеження в Англії, щоб досягти максимального скорочення наших показників (зараження коронавірусом. – Ред.) з мінімальним збитком для умов життя", – заявив Джонсон.

Крім того, він закликав усіх офісних працівників, які можуть працювати з дому, скористатися цією можливістю. Також британський прем'єр акцентував увагу на тому, що з 24 вересня всі паби, бари і ресторани мають обслуговувати клієнтів тільки біля столиків, за винятком послуги на виніс.

Джонсон попередив і про те, що уряд розширить вимогу носити захисні маски. Тепер це обов'язково для співробітників магазинів роздрібної торгівлі, усіх користувачів таксі та приватних транспортних засобів. Що стосується закладів громадського харчування, то там гості й співробітники зобов'язані використовувати маски саме тоді, коли ще не сидять за столиком.

Ще жорсткіші заходи почнуть діяти з 28 вересня. Наприклад, дозволена кількість гостей на весіллях не повинна буде перевищувати 15 осіб, а на церемоніях похорону дозволять присутність до 30 осіб.

Джонсон додав, що в сферах туризму й торгівлі рекомендації щодо заходів боротьби з коронавірусом стануть "юридичними зобов'язаннями", у разі порушення яких буде виписуватися штраф.

"Ці правила, ці заходи спрацюють тільки у разі, якщо люди будуть їх дотримуватися", – переконаний прем'єр Британії.

За їх порушення, за його словами, посилюється покарання. Так, штраф до 10 тис. фунтів стерлінгів передбачений для тих, хто мав самоізолюватися, але не зробив цього. Такий самий штраф застосовуватиметься щодо підприємств, які порушують приписи.

За порушення правила обов'язкового носіння масок британцям виписуватимуть штраф у розмірі до 200 фунтів стерлінгів за перше порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джонсон заявив, що нова хвиля інфікування коронавірусною інфекцією почалася у Франції, Іспанії та загалом всією Європою. У зв'язку з цим він висловив переконання в тому, що вона неминуче накриє і Великобританію.