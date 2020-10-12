Джонсон оголосив про посилення карантину у Великій Британії

У Великій Британії посилять обмеження і введуть адаптивний карантин через зростання захворюваності на коронавірус у країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон 12 жовтня, передає The Guardian . Він розповів про трирівневу систему боротьби з пандемією, яка набуде чинності з 14 жовтня.

Зокрема, обмеження передбачають закриття ресторанів, кафе, барів, закладів розваг і відпочинку, перукарських і косметологічних салонів.

За словами Джонсона, третій (найвищий) рівень зачепить Ліверпуль і графство Мерсісайд. Там повністю закриють бари та паби, спортзали, басейни, казино й зали ігрових автоматів.

Другий рівень охопить Ноттінгемшир, східний і західний Чешир і невелику територію Хай-Піка. Там будуть діяти поточні обмеження, але до них додасться ще заборона громадянам зустрічатися з ким-небудь, крім членів своєї сім'ї.

Перший рівень охопить більшу частину Великобританії. У ньому збережуться чинні обмеження, зокрема,заборона на роботу закладів громадського харчування з 22:00 до 6:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше низка країн Європи ввела нові обмеження у спробі сповільнити поширення коронавірусної інфекції. У деяких останнім часом спостерігається значне зростання кількості нових хворих.

Наприклад, у Німеччині громадянам обмежать відвідування барів і ресторанів, а в Чехії розглядають можливість введення режиму ізоляції. Також на посилення карантинних заходів пішла Польща.