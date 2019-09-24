Джонсон незаконно зупинив роботу парламенту: Верховний суд скасував рішення

Верховний суд Великобританії визнав незаконним рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту до 14 жовтня, яке підтримала королева Єлизавета ІІ.

Всі 11 суддів одноголосно виступили проти, передає ВВС.

"Рішення порадити Її Величності призупинити роботу парламенту було неправомірним", – заявила глава Верховного суду Бренда Хейл.

Верховний суд визнав незаконною припинення роботи парламенту Скріншот з відео

При цьому в постанові Верховного суду зазначено, що британські парламентарії мають право зібратися якнайшвидше.

"Якщо тільки не існують певних правил роботи парламенту, про які ми не знаємо, то вони можуть вжити заходів для відновлення роботи кожної з палат парламенту", – сказано в документі.

Сам прем'єр заявив, що його уряд поважає та виконає рішення Верховного суду, проте він "категорично не згоден".

Джонсон незаконно зупинив роботу парламенту

При цьому, спікер Палати громад Джон Беркоу вже заявив, що в середу, 25 вересня парламент знову запрацює.

Нагадаємо, Джонсон призупинив роботу британського парламенту в період з 9 вересня до 14 жовтня. Таким чином, у членів парламенту на ухвалення рішень щодо виходу з ЄС залишалося трохи більше двох тижнів до Brexit, запланованого на 31 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення призупинити роботу парламенту викликало масштабні протести в Британії.

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