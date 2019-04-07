Украинские сотрудники правоохранительных органов полагают, что у них есть доказательства правонарушений со стороны американских Демократов и их союзников в Киеве, начиная с вмешательства на выборах 2016 года и заканчивая препятствием для уголовных расследований. Но, по их словам, передача этих доказательств, для того, чтобы Министерство юстиции администрации Трампа могло начать действовать, была сорвана.

Константин Кулик, заместитель начальника Департамента международного правового сотрудничества Генеральной прокуроры, сказал мне, что он и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов с прошлого года безуспешно пытались получить визы в посольстве США в Киеве для доставки своих показаний в Вашингтон.

"Мы должны были поделиться этой информацией во время рабочей поездки в Соединенные Штаты", - сказал мне Кулик в широком интервью. "Однако посол (США) заблокировал нам получение визы. Она явно не отказывала в нашей визе, но и не давала ее нам".

По словам Кулика, в фокусе украинских правоохранителей были незаконно полученные и выведенные в Соединенные Штаты деньги бизнесменами, дружественными к предшествующему пророссийскому режиму Виктора Януковича.

Он заявил, что украинские бизнесмены "оплатили лоббистские услуги, направленные на правительство США". "Кроме того, эти платежи были сделаны из средств, которые были получены через отмывание денег. У нас есть информация о том, что в этих платежах участвовала американская компания". Эта компания связана с одним или несколькими видными демократами, подчеркивают украинские чиновники.

Также, по его словам, украинские власти собрали доказательства того, что деньги, выплаченные Демократической партии, якобы были спрятаны Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) во время выборов 2016 года под давлением официальных лиц США. "В ходе этого расследования мы обнаружили, что была ситуация, при которой влияние оказывалось на НАБУ, поэтому имя (американец) не упоминалось", - сказал он.

Украина печально известна коррупцией и дезинформацией; ее полицейские органы даже борются за то, что можно или нельзя считать доказательством проступка. Кулик и его боссы даже ведут политическую борьбу за то, кто должен и не должен преследоваться по закону. Следовательно, заявления, исходящие из Киева, обычно принимаются со скепсисом.

Но многие из утверждений, которыми поделились со мной более полудюжины высокопоставленных украинских чиновников, подтверждаются доказательствами, появившимися в недавних судебных документах США и разведывательных отчетах. Украинцы сказали мне, что их доказательства включают в себя:

Убедительные заявления двух украинских чиновников о том, что их структуры пытались повлиять на президентские выборы 2016 года в США в пользу Хиллари Клинтон. Эти действия включали в себя утечку предполагаемой бухгалтерской книги, показывающей платежи тогдашнему председателю кампании Трампа Полу Манафорту;

Контакты между фигурами Демократической партии в Вашингтоне и украинскими официальными лицами, которые включали в себя передачу грязи на Дональда Трампа;

Финансовые данные показывают, что украинская газовая компания направила более 3 миллионов долларов на американские счета, связанные с Хантером Байденом, младшим сыном тогдашнего вице-президента Джо Байдена, который был ответственный за отношения США и Украины в администрации Обамы. Сын Байдена работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings;

Записи, что вице-президент Байден оказал давление на украинских чиновников в марте 2016 года, чтобы уволить Генерального прокурора, который вел расследование Burisma Holdings и который планировал вызвать Хантера Байдена на допрос о финансовых переводах;

Переписка, показывающая, что сотрудники Госдепартамента и посольства США в Киеве вмешивались или оказывали давление в уголовных делах на украинской земле;

Выплаты в размере 7 миллиардов долларов украинскими финансовыми структурами, которые, по мнению прокуратуры, могли быть незаконно присвоены или вывезены из страны, в том числе в Соединенные Штаты.

Украинские чиновники говорят, что не хотят передавать доказательства агентам ФБР, работающим в Украине, потому что они считают, что бюро имеет тесные отношения с НАБУ и посольством США. "В украинских политических кругах не секрет, что НАБУ было создано с помощью Америки и пыталось оказать влияние во время президентских выборов в США", - сказал мне Кулик.

Босс Кулика, генеральный прокурор Юрий Луценко, сказал мне, что у него достаточно доказательств - в частности, касающихся Байдена, его семьи и денег, вывозимых из Украины - чтобы оправдать встречу с генеральным прокурором США Уильямом Барром. "Я с нетерпением жду встречи с генеральным прокурором США, чтобы дать старт и содействовать нашему совместному расследованию присвоения 7 миллиардов долларов США украинского происхождения", - сказал Луценко.

На прошлой неделе я писал, что Байден в 2016 году оказал давление на президента Украины Петра Порошенко, чтобы он уволил главного прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma.

Кулик подтвердил, что Украина расследует этот предполагаемый инцидент: "У нас есть доказательства и свидетели, утверждающие, что Джо Байден оказал давление на украинские правоохранительные органы, чтобы остановить расследование".

В последние дни украинские чиновники констатировали, что разочарованы после нескольких месяцев попыток передать доказательства в Министерство юстиции администрации Трампа. Кулик сказал, что некоторые украинские сотрудники правоохранительных органов не смогли получить визы в посольстве США.

Одной из попыток передать эти доказательства было обращение к бывшему федеральному прокурору из администрации Джорджа Буша-младшего прошлой осенью. Он доставил письменное резюме некоторых украинских обвинений в прокуратуру США на Манхэттене вместе с предложением связать следователей в США с лицами у которых есть эти доказательств. По словам нескольких людей, непосредственно знакомых с этими попытками, не было никакого ответа или последующих действий.

Совсем недавно личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани - бывший мэр и бывший прокурор Нью-Йорка – изучил некоторые из этих обвинений от имени юридической команды Трампа, в частности вопрос участия Украины в выборах 2016 года.

С тех пор Луценко и другие чиновники ведут переговоры с американскими юристами о помощи в подаче судебного иска в США о возвращении средств, которые, по их мнению, были ошибочно выведены из их страны.

"Как будто никто в Министерстве юстиции не слушает. Есть неопровержимые доказательства, которые, по крайней мере, должны быть рассмотрены, оценены, но кажется, что дверь закрыта как государством, так и правосудием", - сказал американец, с которым связались за помощью и который был проинформирован о доказательствах.

Должностные лица Госдепартамента отказались сообщить, отказывают ли они в выдаче визы для украинских чиновников. "Визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США; поэтому мы не можем обсуждать детали отдельных визовых случаев", - сказал представитель департамента.

Украинские доказательства, если это правда, станут первым документально подтвержденным фактом того, что Демократы получали помощь от иностранной державы в попытках Клинтон победить на выборах 2016 года.

"Похоже, появляются некоторые свидетельства того, что между Россией и Украиной могла быть непосредственная война, чтобы обеспечить своего предпочтительного американского президента во время гонки 2016 года", - сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки, который теперь консультирует администрацию Трампа по вопросам разведывательной политики.

В Украине и в Соединенных Штатах есть общедоступная информация, в которой подтверждается мнение некоторых украинских прокуроров.

Суд в Украине формально пришел к выводу, что сотрудники правоохранительных органов незаконно пытались вмешаться в выборы в США 2016 года, спровоцировав утечку документов о деловых отношениях Манафорта после того, как он был назначен председателем предвыборной кампании Трампа. А украинский парламентарий обнародовал предполагаемую магнитофонную запись высокопоставленного украинского сотрудника правоохранительных органов, хвастающегося тем, что он несет ответственность за утечку и пытается помочь Клинтону победить.

Луценко заявил Hill.TV в интервью на прошлой неделе, что возбудил уголовное дело по этим обвинениям.

Нелли Ор, жена высокопоставленного чиновника Министерства юстиции и исследователь оппозиционной исследовательской фирмы Fusion GPS, в прошлом году свидетельствовала Конгрессу, что некоторые исследования Fusion GPS по связям Трампа и России были предоставлены украинским парламентарием. Демократическая партия и кампания Клинтона заплатили Fusion GPS, чтобы выкопать грязь на Трампа.

Хотя Ор признала украинский источник, законодатели не стали настаивать, чтобы она назвала конкретные имена.

А в 2017 году Politico сообщило о том, что посольство Украины в США помогает кампании Клинтона дискредитировать Трампа. "Частный детектив по украино-американский отношениям, который консультировал Национальный демократический комитет, встретился с высшими должностными лицами в украинском посольстве в Вашингтоне, чтобы выявить связи между Трампом, главным помощником кампании Полом Манафортом и Россией", - пишет газета.

Отдельно консервативная некоммерческая организация Citizens United в прошлом месяце подала иск, чтобы заставить Государственный департамент раскрыть всю имеющуюся у него информацию о Хантере Байдене и его деловых партнерах, связанных с украинской компанией Burisma Holdings.

Если украинские прокуроры смогут дополнить свои обвинения реальными доказательствами, можно будет констатировать подлинный случай сговора, который стоит расследовать.

Единственный вопрос заключается в том, почему правительство США до сих пор не проявило интереса - и изменит ли это генеральный прокурор Барр.

Перевод для сайта OBOZREVATEL. Оригинал на The HILL.

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