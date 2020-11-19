"Ми можемо бути опонентами, але ми не вороги. Ми – американці", – ці слова Джо Байдена, обраного 46-го президента США, спрямовані на примирення і об'єднання нації. У них немов читається послання: ми всі різні, але ми – одна сім'я. І така позиція дуже характерна для MBTI -псіхотипа, до якого на підставі прикладного психоаналізу можна віднести Байдена: ESFJ, "Сім'янин".

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Это – очень распространенный психотип: к нему принадлежат 10–12% всего населения Земли. Но при этом обладатели психотипа "Семьянин" крайне редко занимают высокие должности: фактически, из мировых лидеров ХХ-ХХI века можно привести лишь один пример ESFJ у руля могущественной державы, а именно – Леонида Брежнева, который занимал должность генсека КПСС СССР почти 17 лет. Почему представители этого психотипа при власти – такая редкость? В первую очередь потому, что – как понятно из самого названия психотипа – их главные интересы и таланты преимущественно лежат в другой сфере: не построения карьеры, а заботы о семье и выстраивании личных отношений. Но из каждого правила есть исключения. И Джо Байден – именно такое исключение: "Семьянин", сумевший не изменяя ключевым ценностям и принципам своего психотипа сделать успешную долгосрочную политическую карьеру, вершиной которой стал пост главы мировой сверхдержавы.

Сотрудничество ради общего блага

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

В чем же главные особенности психотипа ESFJ? Суть натуры "Семьянинов" – сотрудничество в интересах общества. Это – открытые, представительные и разговорчивые люди, которые вдали от общества чувствуют себя отверженными. Они с удовольствием болтают на любую тему, пришедшую в голову, и готовы завести разговор даже с незнакомцами. Так Бен Родс, бывший советник президента США Барака Обамы, в мемуарах отмечал чрезвычайную общительность Байдена (он был вице-президентом при Обаме). Родс подчеркивает, что тот легко находит общий язык и с другими политиками, и с зарубежными партнерами: буквально с любым собеседником. "Он [Байден] ходил по коридорам Западного крыла, останавливаясь для разговоров с людьми, придерживая их за предплечье во время беседы", – вспоминает Родс.

ESFJ – самые доброжелательные из всех психотипов. И люди – в том числе очень серьезные и влиятельные – отвечают им взаимностью. "Джо невозможно не любить", – это слова не кого-нибудь, а экс-директора ЦРУ и экс-министра обороны США Роберта Гейтса, отмечавшего также такие качества Байдена как чувство юмора, открытость и честность.

"Семьянины" стремятся к гармоничным отношениям с людьми и упорно трудятся над созданием таких отношений. А это, в свою очередь, приносит им популярность, помогает сглаживать острые углы, находить компромисс и точки соприкосновения, что является очень ценным качеством для профессионального политика. "Байден долго работал в Конгрессе и умеет со всеми находить общий язык, – говорит в интервью DW политолог, профессор Техасского университета Брюс Бьюкенен. – В Вашингтоне трудно найти человека, которому бы действительно не нравился Джо Байден. Он имеет репутацию приятного, дружелюбного человека; демократа, который много лет весьма успешно сотрудничал с республиканцами в Конгрессе".

Пример Джорджа Вашингтона

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне, штат Пенсильвания. То есть в этом месяце ему исполняется 78 лет. И в январе 2021-го, когда состоится инаугурация, Байден станет самым пожилым президентом за всю историю США.

Кстати, забавный факт для контраста: в свое время он был избран сенатором от штата Делавэр, когда ему было всего 30 лет, а это минимальный возраст в США для того, чтобы занимать данную должность. С тех пор Байдена неоднократно переизбирали (всего он пробыл представителем от Делавэра 35 лет), что лишний раз свидетельствует как о симпатиях окружающих к ESFJ, так и о постоянстве и определенном консерватизме представителей этого психотипа.

В природе "Семьянинов" – заботиться об интересах общины (в случае Байдена – сначала жителей штата Делавэр, а теперь и граждан всей страны). ESFJ просто призваны поставлять другим все необходимое, служить окружающим, обеспечивая их потребности и создавая ощущение принадлежности к группе. Где бы они ни оказались, "Семьянины" добровольно берут на себя роль общественных деятелей, и с удовольствием тратят свое время и силы ради удовлетворения нужд других людей, поддержания традиций и укрепления успеха общественных начинаний.

В сложных условиях "Семьянины" действуют, подобно эффективному менеджеру по закупкам или офицеру, который занимается обеспечением военного подразделения: ESFJ делают все возможное, чтобы их склады были заполнены, и ничто не могло нарушить отлаженный ход операций. Например, первый президент США Джордж Вашингтон, который также принадлежал к данному психотипу, в течение восьми лет в тяжелейших военных условиях обеспечивал средствами существования свою армию, а последующие восемь кризисных лет защищал молодую американскую демократию с одной стороны от анархии, а с другой – от монархии. Что ж, Байдену, которому досталась в управление держава, ослабленная внутренними социальными противоречиями и экономическими последствиями пандемии COVID-19, есть с кого брать пример.

Научиться справляться с критикой

Несмотря на все свои многочисленные достоинства "Семьянины" все же не ангелы, а обычные люди. И, как у всех, у них есть свои недостатки. Так, из-за своей повышенной чувствительности и эмоциональности они быстро проникаются как симпатиями, так и антипатиями; готовы вознести на пьедестал все, что их восхищает, и при этом способны тяжело обрушиться на людей или обстоятельства, которые им безразличны. Также ESFJ при определенных обстоятельствах могут быть достаточно злопамятными.

Слабое место представителей этого психотипа – их зависимость от мнения и оценок других людей. Критика способна их если не уничтожить, то сильно ранить; они эффективно работают, только если их ценят – и за личные качества, и за многочисленные услуги, которые они оказывают окружающим. ESFJ необходимо чувствовать себя востребованными, и они много сил тратят на то, чтобы сделать свою жизнь "оправданной".

Чтобы стать эффективным политиком, Джо Байдену пришлось научиться справляться с этой чертой своего психотипа. Причем тренироваться ему пришлось с юности: у парня были нарушения речи, над которыми окружающие зачастую подтрунивали. "Когда я находился дома со своими братьями и сестрой, вместе с моими друзьями или играл в футбол, то все было в порядке, но когда я попадал в новую ситуацию или новую школу, должен был читать перед классом или хотел пригласить девушку на свидание, я просто не мог этого сделать", — писал он в своих мемуарах. В конце концов Байден смог перебороть нарушение речи, но до сих пор иногда допускает оговорки – иногда забавные, иногда откровенно неловкие, – но они с годами стали восприниматься не как недостаток, а как любопытная личная особенность.

Семья – на первом месте

ESFJ преданы ценностям домашнего очага. Они становятся любящими супругами, верными спутниками на всю жизнь, считающими своим долгом даже в самые трудные минуты сохранять согласие и любовь в семье. И, увы, этих трудных минут в жизни Джо Байдена было немало…

В 1966 году Байден женился на Нелии Хантер, с которой познакомился еще на первом курсе Сиракузского университета. У супругов родилось трое детей: сыновья Бо и Хантер и дочь Наоми. А в 1972-м произошла трагедия: Нелия и годовалая Наоми погибли в автокатастрофе, а Бо и Хантер были серьезно травмированы. Это случилось спустя всего пару недель после победы Джо на первых в его жизни выборах в конгресс. Сначала Байден хотел отказаться от поста, но его уговорили этого не делать. Он принес присягу сенатора прямо в больнице, где лежали Бо и Хантер. И потом стал каждый день ездить на поезде из Уилмингтона (штат Делавэр) на работу в Вашингтон, а вечером проделывал такой же (порядка 180 км) путь обратно: чтобы быть рядом с сыновьями. Кто-то, возможно, не стал бы так разрываться, но для "Семьянина" поступить по-другому было бы просто невозможно: представители этого психотипа безумно преданы своим детям и готовы ради них буквально на все.

В 1975 году Байден познакомился со второй супругой – учительницей английского языка Джилл Трейси Джейкобс. Спустя два года она вышла за Джо, в 1981-м родила ему дочь Эшли, и именно Джилл станет теперь новой Первой леди США.

Пять лет назад, в 2015-м, Байден потерял еще одного ребенка: его старший сын Бо умер от рака мозга. Это печальное событие произошло, когда Джо раздумывал, баллотироваться ли на пост президента США в предвыборной гонке 2016 года. И тогда он решил не выдвигать свою кандидатуру. Но все же сумел оправиться от удара – и продолжить свою политическую карьеру. "Мой отец говорил, что мужчина определяется не тем, как много или как больно он падал, но тем, как быстро он после этого поднимался", – писал Байден в мемуарах Promises to Keep. И – всю жизнь действовал так, что отец мог бы им гордиться.

Настало время объединиться

Здравомыслящий, последовательный, сопереживающий и чуткий политик – так описывает Джо Байдена директор Института по политическим связям в Университете Миссури Митчелл МакКинни. И все эти характеристики можно с полным правом отнести и к описанию его MBTI-психотипа.

Спокойный, дружелюбный и выдержанный "Семьянин" Джо Байден – полная противоположность взрывному и непредсказуемому "Предпринимателю" Дональду Трампу (мою статью о его психотипе можно прочесть здесь). И очевидно, что их стили управления державой будут кардинально отличаться.

Какой же она на самом деле будет – эпоха Байдена – узнаем уже скоро. Но ее ключевые приоритеты он четко определил еще в своей первой речи в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии: "Если вы доверите мне президентство, я буду способствовать раскрытию в нас только хорошего, а не плохого, я буду союзником света, а не тьмы. Настало время для нас всех объединиться".

Другие известные "Семьянины"

Что значит ESFJ? E здесь – это экстравертность, S – сенсорика, F – ориентация на чувства, J – рассудительность. Среди известных людей, относящихся к данному психотипу, можно назвать первого президента США Джорджа Вашингтона, генсека СССР Леонида Брежнева, актрису Сару Джессику Паркер, британскую принцессу Диану, а также герцогиню Сассекскую Меган – супругу сына Дианы, принца Гарри.