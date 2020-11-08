Джо Байден виграв вибори в США: біографія політика в 5 фактах

Обраний президент США Джозеф Байден, який понад 35 років був сенатором від штату Делавер і займав пост віце-президента в адміністрації Барака Обами, вважається одним з найавторитетніших і найдосвідченіших представників Демократичної партії.

Як пише DW, на момент інавгурації 20 січня 2021 року Байдену буде 78 років: таким чином, він стане найстаршим президентом за всю історію США.

Головні факти про переможця президентських виборів:

Загибель дружини і дочки

Через трагедії у своїй власній родині Байден мало не завершив політичну кар'єру – причому не один раз, а двічі. Вперше це трапилося в 1972 році. Байдену – випускнику юридичного факультету Сіракузького університету – було всього 29 років, коли він вирішив кинути виклик досвідченому республіканцеві Джеймсу Калебу Боггсу і балотуватися на пост сенатора від штату Делавер.

Незважаючи на вкрай невеликий передвиборний бюджет, він переміг на виборах. Однак вже через кілька тижнів трапилася трагедія, що змінила життя молодого політика назавжди: його дружина Нелія і їх однорічна дочка Наомі загинули в автокатастрофі, а сини Бо і Хантер отримали серйозні травми.

30-річний сенатор

Спочатку Байден хотів відмовитися від поста сенатора, однак в підсумку його вмовили цього не робити. Він приніс присягу в лікарні, де лежали його сини.

Джо Байден приносить сенаторську присягу в лікарні, 1973 рік dw.com

Молодий сенатор став щодня їздити на поїзді з Делавера до Вашингтона і назад. Його сестра Валері спеціально перебралася до нього, щоб піклуватися про дітей. Вона жила в будинку брата до 1977 року, коли Байден одружився на своїй нинішній дружині Джилл Джейкобс. Незабаром народилася їхня спільна дочка Ешлі.

Однак зла доля продовжував переслідувати Байдена. У 2015 році він обіймав посаду віце-президента в адміністрації Обами і разом з ним працював над законопроектом, що гарантує доступ до медичного обслуговування мільйонам сімей з низькими доходами. І в цей час старший син Байдена Бо помер від раку мозку. Джо Байден, який збирався балотуватися на пост президента США на виборах 2016 року, вважав за краще вийти з передвиборної гонки.

Джо Байден під час похорону сина Бо, 6 червня 2015 року dw.com

Час "повільного Джо" нарешті прийшов

Байдена вважають розсудливим, послідовним, здатним співпереживати і чуйним політиком – повною протилежністю Дональда Трампа, який любив називати свого опонента "повільним Джо".

Байден знаменитий тим, що ладнає з колегами, навіть якщо їхні погляди не збігаються. Він довго працював у Конгресі і вміє з усіма знаходити спільну мову.

"У Вашингтоні важко знайти людину, якій би дійсно не подобався Джо Байден. Він має репутацію приємної, доброзичливої людини, яка багато років досить успішно співпрацювала з республіканцями в Конгресі", – підкреслює політолог, професор Техаського університету в Остіні Брюс Б'юкенен.

Деякі сенатори-республіканці напередодні виборів вже дали зрозуміти, що будуть готові працювати з Байденом, якщо той стане президентом.

Звинувачення в корупції

Україна має для Джо Байдена особливе значення. Він відповідав за відносини з Києвом у адміністрації Обами. З іншого боку, через це Байден опинився в центрі корупційного скандалу. У 2014 році його син Хантер Байден увійшов до наглядової ради української газодобувної компанії Burisma.

Син Джо Байдена Хантер dw.com

Рішення Байдена-молодшого, який до цього ніяк не був пов'язаний з газовим бізнесом і отримував у Burisma високу зарплату (за даними ЗМІ, до 50 тисяч доларів на місяць), викликало критику в США через можливий конфлікт інтересів. Байдена-старшого підозрюють, зокрема, в тиску на владу України з метою звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який на той момент вів розслідування проти Burisma. Байден, втім, відкидає всі подібні твердження.

23 вересня сенатори-республіканці Рон Джонсон і Чак Гресслі опублікували доповідь про сумнівні операції Хантера Байдена. Документ описує мільйонні грошові перекази, пов'язані з роботою Байдена-молодшого в компанії Burisma в Україні. Крім того, в доповіді стверджується, що він отримував значні суми від осіб, пов'язаних з Компартією Китаю, а також від Олени Батуріної – вдови колишнього мера Москви Юрія Лужкова.

Можливі проблеми зі здоров'ям

Критики Джо Байдена також не втомлюються нагадувати про його вік і можливі проблеми зі здоров'ям. 77-річний політик дійсно нерідко заговорюється під час публічних виступів, невиразно вимовляє слова або робить дивні висловлювання.

Наприклад, на зустрічі з виборцями в Лос-Анджелесі в березні 2020 року Байден представив присутнім свою сестру Валері, при цьому вказавши рукою на дружину, що стояла поруч.

Подібні інциденти дають привід його супротивникам спекулювати на тому, що у колишнього віце-президента розвивається стареча деменція, хоча офіційно цей діагноз ніким і ніколи не був підтверджений.

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