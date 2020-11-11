Байден обговорив війну в Україні з Макроном і Джонсоном

Обраний президент США Джо Байден обговорив роботу над конфліктом в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

Із цими політиками переможець американських виборів 10 листопада провів телефонні переговори, передає CBS News.

У розмові з Макроном кандидат від Демократичної партії "висловив свою зацікавленість в активізації двосторонніх і трансатлантичних зв'язків, зокрема через НАТО та Європейський союз", і "висловив готовність працювати разом над глобальними проблемами, включно з безпекою та розвитком в Африці, конфліктами в Україні та в Сирії, ядерною програмою Ірану".

Із Джонсоном Байден обговорив "стримування COVID-19 та забезпечення глобальної безпеки в області охорони здоров'я, забезпечення сталого економічного відновлення; боротьбу зі зміною клімату, зміцнення демократії і спільну роботу з таких питань, як Західні Балкани та Україна".

Про те, що означає для України перемога демократа Джо Байдена на виборах президента США, а також які обіцянки давав політик ще під час виборчої кампанії і на посту віце-президента – читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, після оголошення попередніх результатів виборів президента США Національна поліція України закрила кримінальне провадження проти Джо Байдена.

Розслідування проти нього було розпочато 24 лютого за заявою колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна. Відкрити кримінальне провадження ДБР зобов'язав Печерський районний суд Києва.