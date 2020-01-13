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14 січня • оновлено в 01:21
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"Я пишаюся ним": журналістка, що втекла з Росії, вийшла заміж за вченого-маніяка

1.1т
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Опозиційна журналістка Дженні Курпен, яка втекла з Росії, вийшла заміж за винахідника Петера Мадсена з Данії, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство кореспондентки Кім Валль.

Про це пише Російська служба BBC. Дівчина, яка залишила РФ через переслідування влади, з 2018 року активно спілкувалася з вбивцею і закликала ЗМІ бути поблажливішими до нього. А вже 19 грудня 2019 року закохані оголосили про одруження, що викликало ажіотаж.

Багато хто сприйняв шлюб як показовий крок з боку Курпен, проте вона заявила, що "це не акція" і підтвердила справжність їх стосунків.

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Дженні Курпен вийшла заміж за розчленителя Мадсена

Дженні Курпен вийшла заміж за розчленителя Мадсена

"Я пишаюся ним": журналістка, що втекла з Росії, вийшла заміж за вченого-маніяка

Скріншот

На критику в мережі журналістка відреагувала відвертим постом. "Я пишаюся ним і всіма 49 роками його життя, крім одного дня, який був і назавжди залишиться трагедією. Мій чоловік скоїв жахливий злочин і покараний за це. Однак те, що я знаю його, дає мені ексклюзивне право сказати, що мені пощастило бути з найбільш красивою, розумною, талановитою, відданою і співчуваючою людиною на світі. Мій чоловікодна з двох жертв свого злочину", – написала Курпен.

Нагадаємо, датський винахідник Мадсен був викритий у жорстокому вбивстві Валль на власному підводному човні. Його засудили до довічного ув'язнення. Як з'ясувалося, чоловік розчленував тіло Валль і намагався видати вбивство за нещасний випадок.

Останки було знайдено в морі 21 серпня 2017 року – через 11 днів після того, як дівчина брала у винахідника інтерв'ю з приводу його саморобної субмарини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна відмовила надати притулок Курпен і її екскоханому, активісту "Другой России" Олексію Дев'яткіну.

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Автор
Ірина Кулініч
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Животное из росеи нашло такое же одичалое животное из Дании. Кто-то удивлен? Лишняя хромосома этой твари компенсирует недостающую хромосому убийцы и трупоеда. Отличная семья!
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Из з а с и Р а х и слиняла,но лишняя хромосома это навсегда..ха-ха-ха-ха-ха..
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