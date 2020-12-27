Джефф Безос: священні принципи від найбагатшої людини в світі
Джеффа Безоса усиновили, у нього є собака Камала, він заснував найбільший інтернет-сервіс Amazon, який продає товари і послуги через мережу. Його статки оцінюються в 200 млрд доларів, причому 24 з них він заробив під час пандемії, коли всі інші компанії несли колосальні збитки.
У чому ж секрет успіху найбагатшої, за даними рейтингу Forbes Real-Time, людини в світі?
Джефф Безос – людина, яка йде проти течії, не уникає ризиків і налагодив роботу в компанії так, що за 9 секунд може заробити річну зарплату одного зі своїх працівників складу, пише La Repubblica.
Принципи успіху Джеффа Безоса:
1.Ніколи не відповідай: це не моя робота
2. Вигадуй і спрощуй
3. Не погоджуйся та дотримуйся. Ідея має бути за тобою.
4. Приймай кращі і швидкі рішення
5. Спробуй, навіть якщо є якийсь ризик
6. Думай як власник
7. Надихайся конкурентами, але не копіюй їх
8. Клієнт – головна людина в твоєму бізнесі
9. Дотримуйся чіткого розпорядку дня
10. Багато читай
11. Не змішуй роботу і особисте життя
12. Займайся справами по черзі, не розпиляйся на багатозадачність
Він говорить потенційним працівникам: "Ви можете працювати довго, наполегливо або кмітливо, але у нас ви не можете просто вибрати два з трьох варіантів". Він хоче від працівників усі три.
Мільярдер усі робочі зустрічі планує на 10 ранку, і намагається після 17-00 не приймати важливих рішень.