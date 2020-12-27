Джефф Безос: священні принципи від найбагатшої людини в світі

Джеффа Безоса усиновили, у нього є собака Камала, він заснував найбільший інтернет-сервіс Amazon, який продає товари і послуги через мережу. Його статки оцінюються в 200 млрд доларів, причому 24 з них він заробив під час пандемії, коли всі інші компанії несли колосальні збитки.

У чому ж секрет успіху найбагатшої, за даними рейтингу Forbes Real-Time, людини в світі?

Джефф Безос – людина, яка йде проти течії, не уникає ризиків і налагодив роботу в компанії так, що за 9 секунд може заробити річну зарплату одного зі своїх працівників складу, пише La Repubblica.

Принципи успіху Джеффа Безоса:

1.Ніколи не відповідай: це не моя робота

2. Вигадуй і спрощуй

3. Не погоджуйся та дотримуйся. Ідея має бути за тобою.

4. Приймай кращі і швидкі рішення

5. Спробуй, навіть якщо є якийсь ризик

6. Думай як власник

7. Надихайся конкурентами, але не копіюй їх

8. Клієнт – головна людина в твоєму бізнесі

9. Дотримуйся чіткого розпорядку дня

10. Багато читай

11. Не змішуй роботу і особисте життя

12. Займайся справами по черзі, не розпиляйся на багатозадачність

Він говорить потенційним працівникам: "Ви можете працювати довго, наполегливо або кмітливо, але у нас ви не можете просто вибрати два з трьох варіантів". Він хоче від працівників усі три.

Мільярдер усі робочі зустрічі планує на 10 ранку, і намагається після 17-00 не приймати важливих рішень.