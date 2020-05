"Дякую, сер, ха-ха": Маск російською відповів Рогозіну в Twitter

Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск іронічно відповів на привітання глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з приводу успішного зістикування корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією.

Про це він написав у Twitter в коментарях до запису Рогозіна. Той, звертаючись до директора NASA Джима Брайденстайна, заявив, що знає, як він "прагнув до того, щоб ця важлива подія увінчалася успіхом". "Я бажаю NASA успішно завершити перезапуск своєї національної системи транспортування до МКС", – зазначив глава "Роскосмосу", а також запропонував США продовжити "співпрацю в космічній сфері".

Він також додав: "Будь ласка, передайте мої щирі вітання Ілону Маску (мені сподобався його жарт) і команді SpaceX".

"Дякую, сер, ха-ха. Ми розраховуємо на взаємовигідне і процвітаюче довгострокове співробітництво", – відповів Маск російською мовою.

Dear @JimBridenstine, it's safe to congratulate you at this point with a successful launch and docking. Bravo! I know how anxious you were for this major event to become a success. I wish @NASA team to successfully finish up reconstructing its national space transportation system