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23 січня • оновлено в 10:47
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Дякую Путіну за свободу! Ізраїль раптово підмахнув Росії

2.2т
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Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац особисто подякував президенту Росії Володимиру Путіну за звільнення Червоною армією Аушвіца.

Він додав, що саме сили СРСР допомогли в перемозі над нацистами. Кац звернувся до Путіна просто біля літака, на якому глава Росії прибув до Ізраїлю, передає РИА Новости (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

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"Хотів би подякувати, що Червона армія звільнила концтабір Аушвіц і допомогла перемозі над нацистською Німеччиною. Хочу особисто подякувати вам за звільнення, бо моя мати була одна з тих, хто був у концтаборі, і була звільнена Червоною армією", – сказав Кац.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Польща виступила проти Росії, звинувативши Путіна у перекручуванні історичної інформації про Другу світову війну.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Путін
Місце
Ізраїль
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
чем же он подмахнул, ипаные пропагандоны? он только факт констатировал
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3
2
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
За то, что день сменил зарю, Я Путина благодарю! За пятницей у нас суббота - Ведь это Путина забота! А за субботой выходной. Спасибо Путинб наш родной! Спасибо Путину с народом За то, что дышим кислородом!)))))
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2
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Зе, будь мужиком, напомни, что в советской армии воевали и украинцы
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0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Гаврилов Олег, вы щас героизируете шес.терок фа.ши.стов типо ба.нд.еры с шух.еви.чем, тем самым отрекаясь от Великой Победы, убл.юдк.и!
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Гаврилов Олег, Нынешние xeрои Укpaины вoeвали на другой стороне...не забывай!!
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3
2

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