Дякую Путіну за свободу! Ізраїль раптово підмахнув Росії

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац особисто подякував президенту Росії Володимиру Путіну за звільнення Червоною армією Аушвіца.

Він додав, що саме сили СРСР допомогли в перемозі над нацистами. Кац звернувся до Путіна просто біля літака, на якому глава Росії прибув до Ізраїлю, передає РИА Новости (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

"Хотів би подякувати, що Червона армія звільнила концтабір Аушвіц і допомогла перемозі над нацистською Німеччиною. Хочу особисто подякувати вам за звільнення, бо моя мати була одна з тих, хто був у концтаборі, і була звільнена Червоною армією", – сказав Кац.

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение концлагеря Аушвиц: "Моя мать была одной из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией" pic.twitter.com/XIgPd98SsI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Польща виступила проти Росії, звинувативши Путіна у перекручуванні історичної інформації про Другу світову війну.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся