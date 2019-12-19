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20 грудня • оновлено в 02:50
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Дворічна дівчинка перетворилася у "бабусю" через мутацію. Фото

1.3т
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Дворічна дівчинка з британського міста Лестер перетворилася в стареньку через "хворобу Бенджаміна Баттона".

Як повідомляє Daily Mail, Ісла Кілпатрик-Скрітон народилася в 2017 році. Дівчинка страждає від унікального різновиду мандібулоакральної дисплазії – вродженого захворювання, що викликає деформацію кісток.

Через мутації її клітини старіють швидше звичайного, тому дитина виглядає старшою за свої роки.

Дворічна Ісла Кілпатрик-Скрітон перетворилася в "бабусю" через мутацію

Дворічна Ісла Кілпатрик-Скрітон перетворилася в "бабусю" через мутацію

LeicestershireLive

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Ученые обнаружили ген, мутация которого приводит к выкидышу

Батьки намагаються ставитися до цього з гумором і в жарт звуть дочку "бабусею". У два роки вона важить всього 6,8 кілограма, що майже в два рази нижче норми. Через тонкі дихальні шляхи дівчинці важко дихати. Крім того, у неї знайшли порок серця. Дитина не може говорити і змушена спілкуватися за допомогою мови жестів.

Лікарі ніколи не стикалися з мутацією, знайденою в Ісли. На честь розповіді і фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", герой якої народився 80-річним дідом, генетичну особливість дівчинки охрестили "хворобою Бенджаміна Баттона".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Великобританії визначили групу генів, які грають ключову роль в процесі старіння.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Великобританія
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