Коронавірус дістався до ВООЗ: заразилися співробітники

У двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров'я виявили коронавірус COVID-19.

Про це журналістам заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Reuters. Це перші випадки зараження в організації.

Симптоми виявилися, коли співробітники були вдома. При цьому не уточнюється, чи були вони задіяні у боротьбі з поширенням інфекції.

Ліндмаєр підкреслив в штаб-квартирі ВООЗ в Женеві працює близько 2,4 тисячі співробітників і консультантів. Більшість з них переведені на віддалену роботу.

За останніми даними, у Швейцарії заражені 2 742 осіб, з яких вилікувалися тільки 15. Кількість летальних випадків в країні досягла 27.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 березня кількість заражених в світі перевищувала 180 тисяч, з них понад 7 тисяч померли. Вилікувалися понад 78 тисяч осіб. Вірус зафіксований в кількох нових країнах.

Зараз кількість заражених перевищує 190 тисяч, а смертей - 7,5 тисячі.

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