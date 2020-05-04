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4 травня • оновлено в 11:30
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Двійник? Ще одна версія зникнення Кім Чен Ина спантеличила мережу

4.6т
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У мережі припустили, що Кім Чен Ин, який з'явився на публіці в Північній Кореї, є двійником.

Таке припущення було зроблено на основі невеликого плями на руці, якого раніше у диктатора КНДР не помічали, пише Medialeaks.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

"Ви помітили все це, тому що це не він! Не впевнений, хто цей хлопець, але його зуби та інші особливості зовнішнього вигляду зробили цей висновок до болю очевидним, це не Кім Чен Ин! Питання в тому – хто цей двійник?" – писали в мережі.

Деякі в мережі і зовсім припустили, що Чен Ина замінив "інопланетянин".

"Він не справжній Кім Чен Ин. Це його двійник, який прилетів з іншої планети. Пам'ятайте кадри з НЛО, випущені Пентагоном? .. ЗМІ також були впевнені, що він помер. Кінець світу близький", – жартували в Twitter.

Раніше фахівець в сфері медицини з США пояснив, що такі плями на руці у Чен Ина можуть означати проведення процедури при серцево-судинному захворюванні, можливо, пункції правої променевої артерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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