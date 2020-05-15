Дві по 152 метри: в Німеччині підірвали вежі АЕС. Вражаючі фото і відео

У німецькому місті Філіпсбург підірвали дві градирні закритої АЕС.

Як повідомляє DailyMail, 152-метрові вежі охолодження були підірвані в четвер, 14 травня, близько 6 ранку. Підготовка до вибуху велася чотири роки. Зазвичай такі події привертають багато туристів, однак, цього разу точну дату і час вибуху засекретили, щоб люди не порушували карантин.

Два реактори цієї станції були зупинені в 2011 і 2019 роках у рамках плану Німеччини щодо відмови від ядерної енергетики.

Тепер на місці веж буде побудована трансформаторна станція, яка буде доставляти електроенергію з відновлюваних джерел у північній Німеччині на південь країни.

У Німеччині підірвали вежі непрацюючої АЕС DailyMail

У Німеччині підірвали вежі непрацюючої АЕС DailyMail

У Німеччині підірвали вежі непрацюючої АЕС DailyMail

У Німеччині підірвали вежі непрацюючої АЕС DailyMail

У Німеччині підірвали вежі непрацюючої АЕС DailyMail

У Німеччині підірвали вежі непрацюючої АЕС DailyMail

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