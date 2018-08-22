Дві країни Європи підготували "удар в спину" для Росії

Латвія і Естонія можуть зажадати від Росії як правонаступниці СРСР компенсації збитку за радянську окупацію.

Про це йдеться в заяві міністерств юстиції країн, яка була підписана після спільного засідання урядів, передає ERR. За словами влади, важливою залишається пам'ять про людські втрати, до яких привела окупація.

Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу вказав на юридичні дослідження можливих подальших кроків з цього питання з точки зору міжнародного права.

У свою чергу глава латвійського міністерства Дзінтарс Разначс ознайомив колегу з заходами, які можуть бути зроблені на рівні ООН.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше одна з країн ЄС раптово встала на сторону Путіна, побажавши скасувати санкції.