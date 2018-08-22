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ПолітикаЕкономіка

Дві країни Європи підготували "удар в спину" для Росії

4.7тЧитати новину російською

Латвія і Естонія можуть зажадати від Росії як правонаступниці СРСР компенсації збитку за радянську окупацію.

Про це йдеться в заяві міністерств юстиції країн, яка була підписана після спільного засідання урядів, передає ERR. За словами влади, важливою залишається пам'ять про людські втрати, до яких привела окупація.

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Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу вказав на юридичні дослідження можливих подальших кроків з цього питання з точки зору міжнародного права.

У свою чергу глава латвійського міністерства Дзінтарс Разначс ознайомив колегу з заходами, які можуть бути зроблені на рівні ООН.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше одна з країн ЄС раптово встала на сторону Путіна, побажавши скасувати санкції.

Місце
Росія
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Назвать эти ва недоразумения стрпнами это уже анекдот, ну а назвать их постоянное нытье про 'оккупацию' и попрошайничество вкупе с русофобией 'ударом в спину' могли только свидомые бездари)))))) хотя за не имением других пэрэмог и это сойдет))))))
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
АнтиПутлеровская коалиция с опозданием, но начинает действовать. Рашистов будут давить по всем фронтам: политическим, экономическим, военным.
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