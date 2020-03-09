Два президенти і виведення військ Трампа: в Афганістані настали зміни

У понеділок, 9 березня, в Афганістані відбулися відразу дві інавгурації президентів.

Як передає Радіо Свобода, в президентському палаці в Кабулі приніс присягу чинний глава держави Ашраф Гані. У сусідньому палаці одночасно відбувалася інавгурація прем'єр-міністра Абдулли Абдулли, який сам оголосив про свою перемогу на виборах президента.

Вибори в Афганістані пройшли ще в кінці вересня минулого року, але результати оголосили лише 18 лютого. Гані набрав 50,64% голосів, його перемогу визнала світова спільнота.

У свою чергу Абдулла набрав 39,52%. Але відмовився визнати результати голосування, заявивши, що планує сформувати свій уряд.

Ашраф Гані ТАСС

Абдулла Абдулла Известия

Також 9 березня США почали виведення своїх військ з Афганістану в рамках укладеної з талібами угоди.

"Відповідно до спільної американо-афганської декларацією і угодою між США і рухом "Талібан" командування USFOR-A приступило до скорочення чисельності своїх сил з урахуванням конкретної обстановки до 8,6 тисяч військовослужбовців протягом 135 днів", – повідомив полковник Сонні Леггетт, який представляє американські сили в Афганістані.

Гані і Абдулла foreignpolicy.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 лютого в місті Доха (Катар) США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка повинна закінчити війну в Афганістані. Незабаром Трамп заявив, що має намір особисто зустрітися з ватажками терористів.

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