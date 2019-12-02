"Дуже складна": посол Угорщини поскаржився на українську мову

Вивчати українську мову дуже складно, оскільки є плутанина з російською. Навчання ж у школі має відбуватися рідною мовою, щоб матеріал краще засвоювався.

Таку думку висловив посол Угорщини Іштван Ійдярто "Главкому". Він додав, що важливо, щоб українська мова регулярно викладалася в навчальних закладах, це дозволить нацменшинам краще її вивчити.

"У своєму житті я навчався тільки угорською. Звісно, після школи життя склалося так, що потрібно вивчати інші мови. Однак, на мій погляд, якщо у тебе є знання, отримані рідною мовою, потім будь-якою мовою ти зможеш їх передати і використовувати", – зазначив Ійдярто.

Він висловив побоювання, що змішана система, яку пропонує ввести українська влада, призведе до того, що діти не розмовлятимуть ані угорською, ані українською.

"Найголовніший аргумент української сторони – це те, що угорці або інші нацменшини погано або взагалі не розмовляють українською мовою. Але це знову питання підходу, питання можливостей: скільки годин на тиждень тієї чи іншої мови. Український підхід полягає в тому, що з 5 до 11 класу більшість предметів викладатимуться українською. Наш підхід – дитина має вивчати предмети своєю рідною мовою, оскільки саме так краще засвоюється матеріал", – пояснює дипломат.

Посол Угорщини висловився про українську мову і пошкодував Закарпатті Укрінформ

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