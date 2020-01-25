Дуже розлютився: Помпео влаштував скандал через питання про Україну

Державний секретар США Майк Помпео вилаявся на американську ведучу Мері Луїз Келлі через питання про Україну.

Помпео заявив, що погодився на інтерв'ю, щоб обговорити ситуацію в Ірані, але не обговорювати політику США щодо України. Про це повідомляє радіостаніція NPR.

За словами Келлі, після інтерв'ю він запросив її до себе для розмови. Помпео запитав: "Як ви думаєте, американців хвилює Україна?".

Майк Помпео espreso.tv

"Він використовував лайку в цьому реченні і в багатьох інших. Він запитав, чи можу я знайти Україну на карті. Я відповіла так, і він попросив помічників принести нам карту світу без підписів. Я вказала, де знаходиться Україна. Він прибрав карту", – розповіла ведуча.

Радіостанція зазначає, що державний департамент США відмовився від коментарів щодо інциденту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що державний секретар США Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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