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25 січня • оновлено в 12:59
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Дуже розлютився: Помпео влаштував скандал через питання про Україну

3.1т
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Державний секретар США Майк Помпео вилаявся на американську ведучу Мері Луїз Келлі через питання про Україну.

Помпео заявив, що погодився на інтерв'ю, щоб обговорити ситуацію в Ірані, але не обговорювати політику США щодо України. Про це повідомляє радіостаніція NPR.

За словами Келлі, після інтерв'ю він запросив її до себе для розмови. Помпео запитав: "Як ви думаєте, американців хвилює Україна?".

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Майк Помпео

Майк Помпео

espreso.tv

"Він використовував лайку в цьому реченні і в багатьох інших. Він запитав, чи можу я знайти Україну на карті. Я відповіла так, і він попросив помічників принести нам карту світу без підписів. Я вказала, де знаходиться Україна. Він прибрав карту", – розповіла ведуча.

Радіостанція зазначає, що державний департамент США відмовився від коментарів щодо інциденту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що державний секретар США Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Майк Помпео
Місце
США
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Куни Чан
Куни Чан
A где было ругательство? fucking Americans, fucking care или fucking Ukraine? :D
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0
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
И вновь грязный сапог был вытерт о св,иную чубатую рожу.. ))
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1
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Липчинский Эдуард
Липчинский Эдуард
Идиот, мы запомним!
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