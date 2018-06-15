"Дуже несправедливо": Трамп відреагував на арешт "глави мафії" Манафорта

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення суду про взяття під варту колишнього глави його виборчого штабу Пола Манафорта.

Про це американський лідер написав в своєму Twitter, назвавши його несправедливим.

"Нічого собі, яке жорстке покарання для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших політичних діячів і кампаній. Не знав, що Манафорт був главою мафії. А як щодо Комі (екс-глави ФБР Джеймса Комі) і нечесної Хілларі і всіх інших? Дуже несправедливо!", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня американський суд змінив запобіжний захід Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Дане рішення було прийнято після звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера на адресу Манафорта і спробі тиску на свідків.