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ПолітикаЕкономіка

"Дуже несправедливо": Трамп відреагував на арешт "глави мафії" Манафорта

2.2тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення суду про взяття під варту колишнього глави його виборчого штабу Пола Манафорта.

Про це американський лідер написав в своєму Twitter, назвавши його несправедливим.

"Нічого собі, яке жорстке покарання для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших політичних діячів і кампаній. Не знав, що Манафорт був главою мафії. А як щодо Комі (екс-глави ФБР Джеймса Комі) і нечесної Хілларі і всіх інших? Дуже несправедливо!", - підкреслив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня американський суд змінив запобіжний захід Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Дане рішення було прийнято після звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера на адресу Манафорта і спробі тиску на свідків.

Особи
Дональд ТрампПол Манафорт
Місце
США
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