"Дуже мило": Кім Чен Ин раптово вибачився перед Трампом

Лідер КНДР Кім Чен Ин написав листа президенту США Дональду Трампу з пропозицією продовжити переговори.

Як повідомив Трамп в своєму Twitter, Ин пообіцяв завершити ракетні випробування відразу ж, як закінчаться навчання американців в Південній Кореї.

"Він дуже мило заявив, що хотів би зустрітися і почати переговори, як тільки спільні навчання США і Південної Кореї закінчаться. Це був довгий лист, більшу частину якого становили скарги на безглузді і дорогі навчання. Було також невелике вибачення за випробування ракет малої дальності" , – розповів Трамп.

Він додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином в майбутньому. "Без'ядерна Північна Корея може стати однією з найуспішніших країн в світі!" – вважає лідер США.

In a letter to me sent by Kim Jong Un, he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint US / South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was .....