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"Дуже мило": Кім Чен Ин раптово вибачився перед Трампом

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Лідер КНДР Кім Чен Ин написав листа президенту США Дональду Трампу з пропозицією продовжити переговори.

Як повідомив Трамп в своєму Twitter, Ин пообіцяв завершити ракетні випробування відразу ж, як закінчаться навчання американців в Південній Кореї.

"Він дуже мило заявив, що хотів би зустрітися і почати переговори, як тільки спільні навчання США і Південної Кореї закінчаться. Це був довгий лист, більшу частину якого становили скарги на безглузді і дорогі навчання. Було також невелике вибачення за випробування ракет малої дальності" , – розповів Трамп.

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Він додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином в майбутньому. "Без'ядерна Північна Корея може стати однією з найуспішніших країн в світі!" – вважає лідер США.

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні Трамп зустрівся з Кім Чен Ином в КНДР. Це був перший випадок в історії, коли представники двох країн потиснули один одному руки через військово-демаркаційну лінію.

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Особи
Кім Чен Ин Дональд Трамп
Місце
США
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