''Дуже близький народ'': спікер Путіна відзначився цинічною заявою про Україну

Конфлікт на Донбасі може затягнутися на десятиліття, якщо нова влада в Києві не змінить ставлення до нього.

Таку цинічну заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. "Це залежатиме від Києва, від того, чи буде там при владі партія війни. У цьому випадку шансів на те, що конфлікт припиниться, немає. Навпаки, якщо буде партія миру і дипломатії, тоді є шанс", – сказав він в інтерв'ю "АиФ".

Водночас Пєсков назвав конфлікт на Донбасі "громадянською війною" і заявив про відсутність діалогу з Києвом.

Дмитро Пєсков Інтерфакс

"Для того, щоб кудись рухатися, необхідно, щоб Україна розібралася із наслідками своєї громадянської війни, переглянула свій курс на повне відторгнення двох найбільших регіонів країни. І тільки тоді, напевно, Київ піде на те, щоб почати реалізацію Мінських домовленостей: без цього кудись зрушити буде дуже важко", – висловив думку Пєсков, забувши згадати про російських найманців на Донбасі.

У той же час, він нагадав і про позицію Володимира Путіна.

"Але, незважаючи на всі проблеми, українці все одно залишаються для нас дуже близьким народом, про що президент неодноразово говорив. Міждержавні конфлікти жодним чином не повинні це змінити", – цинічно підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні російська пропагандистська газета "Комсомольская правда" у своєму новому матеріалі вибухнула погрозами в бік України, яку нібито погубить Захід.

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