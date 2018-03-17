Душили собачим повідцем: спливли моторошні подробиці смерті соратника Березовського

Смерть соратника російського олігарха Бориса Березовського Миколи Глушкова, який помер 13 березня, була насильницькою.

Поліція Лондона розслідує смерть Глушкова як вбивство. За інформацією Independent, чоловік був задушений собачим повідцем.

"Слідчі вважають, що Микола Глушков був задушений собачим повідцем", - пише видання з посиланням на осіб, які вивчають обставини смерті Глушкова.

Відзначимо, що перед смертю Глушков планував судитися з "Аерофлотом" у суді Лондона в справі про звинувачення у шахрайстві. Один його друг, який відмовився назвати ім'я, сказав, що Глушков провів місяці за підготовкою до суду.

Микола Глушков Коммерсант

"Він дуже хотів перемогти. Він готувався до цього протягом декількох місяців. Він був у доброму гуморі весь час", - зазначив чоловік.

Алекс Голдфарб, який знав Глушкова, назвав смерть дуже підозрілою.

"Я думаю, досить ясно, що це не випадковість або хвороба. Це або самогубство, або удушення, як у Бориса Березовського", - сказав Голдфарб.

Схожою смертю помер Березовський. Його задушили шарфом у Лондоні.

Як повідомляв "Обозреватель", тіло Глушкова знайшла його дочка Наталія в квартирі у Нью-Мальдені.