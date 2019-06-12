ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Дурник і невдаха!" Трамп визвірився на Байдена

2.8тЧитати матеріал російською

Глава США Дональд Трамп назвав колишнього віце-президента Джо Байдена "невдалим манекеном", і "недоумкуватим".

Про це повідомляє NBC. Заява прозвучала в штаті Айова, який відвідали обидва політики.

Байден різко відповів на кпини Трампа. Він заявив, що якщо Трамп виграє другий термін, "він назавжди і принципово змінить характер цієї нації".

Новини
"Удар" по Трампу: в США пояснили, за рахунок чого Байден може виграти вибори

Трамп в свою чергу назвав Байдена "сонним Джо", "дурником" і "невдахою".

"Байден невдаха. Подивіться, рівень його підтримки ніколи не перевищував одного відсотка до тих пір, поки Обама не витягнув його з сміттєвого кошика. А зараз він падає вниз. Навіть його друзі покинуть його незабаром", – заявив Трамп.

Трамп визвірився на Байдена

Трамп визвірився на Байдена

Як повідомляв OBOZREVATEL, це далеко не перша перепалка політиків. Раніше Байден обізвав Трампа у відповідь на образи

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Дональд ТрампДжо Байден
Місце
США
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
7
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Спраздником вас дня России...Надевайте новые шаровары и пейте самогон во Славу России , паны украинци.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Вот такие дураки и "помогали" Украине скатывается в низ,в болото...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel