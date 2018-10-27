МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Перехід на військові рейки'': російський журналіст висміяв грандіозні плани Путіна

11.7тЧитати матеріал російською

Заяви Володимира Путіна про збільшення обсягів виробництва військової продукції і підвищення рівня бойової та оперативної підготовки збройних сил РФ не представляються можливими.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський журналіст, один із співзасновників Об'єднаного громадянського фронту, один із лідерів руху "Солідарність" Олександр Риклін, додавши, що російському президенту зараз нічого не залишається, крім як "грати на підвищення загальної ескалації".

"Я б особливо не панікував із приводу цих останніх заяв Путіна. Ну що це таке, перелаштувати підприємства на військові рейки? Це просто якісь 30-і роки, це індустріалізація. Сьогодні не можна одразу завод, який до цього робив дитячі коляски, переобладнати під виробництво танків, так не вийде", - говорить він.

Новини
Росія замахнулася на країну-члена НАТО: стали відомі подробиці

Риклін пояснює, що економічно Росія дуже сильно відстає від західних країн, і виграти гонку озброєнь у Кремля немає абсолютно жодних можливостей.

"З цим, власне, і пов'язаний ядерний шантаж, який Путін періодично пускає в справу, тому що йому більше і крити нічим. А те, що зараз російська економіка може одразу перелаштуватися на військові рейки, це є більш якимись дурними казками. Тому що всі здорові люди розуміють, що це абсолютно неможливо, що військова промисловість нині зовсім не та", – сказав він.

Разом із тим російський журналіст не може прогнозувати, чи пов'язані заяви президента РФ із реальними діями в майбутньому.

Новини
''Росія не витримає'': журналіст вказав на підготовлюваний удар США по Кремлю

"Путіну важливо зберігати себе в загальносвітовому порядку, йому важливо, щоб Росія і він особисто були присутні в зоні всіляких міркувань, щоб Росія не стала забутим клаптиком землі десь на околиці цивілізованого світу. Тому він і робить подібного роду дії, до яких з одного боку треба ставитися серйозно, а з іншого боку потрібно розуміти, що слова Путіна сильно розходяться з ділом, бо існує об'єктивна реальність, і не все, що він говорить можна, втілювати в життя", – зазначив росіянин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нова гонка озброєнь Росії та Заходу завершиться крахом РФ, про що свідчить історія Радянського Союзу.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Олександр Риклін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
12
Смішно
48
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галкина Елена
Галкина Елена
М. К. Рыклиным разработаны вопросы речевой культуры, коллективной телесности, деконструктивной и шизоаналитической парадигмы в российской и европейской философии. Изучая вопросы о том, какие следствия можно извлечь из «ножниц Бахтина» (резкого разведения высказывания и предложения, лингвистических и языковых фактов) в русской философской культуре, а также о том, что такое сознание, субъект с точки зрения этих неметафизических концепций, Рыклин пришёл, что сознание здесь оказывается в полной зависимости от «знакового идеологического содержания», вне которого остается лишь «голый физиологический акт» (М. М. Бахтин). Исследуя отношение панречевых концепций в местной традиции к метафизике, М. К. Рыклин пришёл к выводу, что они отрицают метафизику в её основаниях: субъект, автор высказывания в философских диалогах Бахтина, умирает в то же самое мгновение, где рождается субъект рефлексивной философии, фундирующий культуру ещё до языка. М. К. Рыклин из этих соображений вывел следующее: подчинённость визуального измерения речевому в отечественной традиции, а также невозможность прямого диалога с европейским трансцендентализмом и с его современным критиками (в лице деконструкции и пр.).[1] Военный эксперт из него - как из меня - Анджела Дэвис.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
1 из 2 ответов | показать все
Галкина Елена
Галкина Елена
Хорошо, что благодаря Вам я не совсем потеряла веру в "учёных"... А то - в последнее время...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги