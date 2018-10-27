''Перехід на військові рейки'': російський журналіст висміяв грандіозні плани Путіна

Заяви Володимира Путіна про збільшення обсягів виробництва військової продукції і підвищення рівня бойової та оперативної підготовки збройних сил РФ не представляються можливими.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський журналіст, один із співзасновників Об'єднаного громадянського фронту, один із лідерів руху "Солідарність" Олександр Риклін, додавши, що російському президенту зараз нічого не залишається, крім як "грати на підвищення загальної ескалації".

"Я б особливо не панікував із приводу цих останніх заяв Путіна. Ну що це таке, перелаштувати підприємства на військові рейки? Це просто якісь 30-і роки, це індустріалізація. Сьогодні не можна одразу завод, який до цього робив дитячі коляски, переобладнати під виробництво танків, так не вийде", - говорить він.

Риклін пояснює, що економічно Росія дуже сильно відстає від західних країн, і виграти гонку озброєнь у Кремля немає абсолютно жодних можливостей.

"З цим, власне, і пов'язаний ядерний шантаж, який Путін періодично пускає в справу, тому що йому більше і крити нічим. А те, що зараз російська економіка може одразу перелаштуватися на військові рейки, це є більш якимись дурними казками. Тому що всі здорові люди розуміють, що це абсолютно неможливо, що військова промисловість нині зовсім не та", – сказав він.

Разом із тим російський журналіст не може прогнозувати, чи пов'язані заяви президента РФ із реальними діями в майбутньому.

"Путіну важливо зберігати себе в загальносвітовому порядку, йому важливо, щоб Росія і він особисто були присутні в зоні всіляких міркувань, щоб Росія не стала забутим клаптиком землі десь на околиці цивілізованого світу. Тому він і робить подібного роду дії, до яких з одного боку треба ставитися серйозно, а з іншого боку потрібно розуміти, що слова Путіна сильно розходяться з ділом, бо існує об'єктивна реальність, і не все, що він говорить можна, втілювати в життя", – зазначив росіянин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нова гонка озброєнь Росії та Заходу завершиться крахом РФ, про що свідчить історія Радянського Союзу.