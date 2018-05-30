Дурні й терпили: Шендерович передрік росіянам кривавий результат

Російський письменник і публіцист Віктор Шендерович в зв'язку з убивством журналіста Аркадія Бабченка зробив п'ять жорстких констатацій по процесах в російському керівництві та суспільстві, а також прогноз кривавого підсумку нинішньої політики Кремля.

Свої міркування з цього приводу він виклав на сторінці у Facebook.

"Перша думка, яка прийшла в голову після шоку: але ж нічого нового ... Після лютого 2015 роки вже непристойно сумніватися в тому, що еліта РФ складається з убивць і тих, хто покриває вбивства. Це стало більш-менш ясно давно, після смерті Юрія Щекочихіна, але вбивство Нємцова і подальший не-допит Геремеева і Делімханова поставили крапку в цьому питанні (для тих, у кого ще залишалися питання)", - написав він.

За його словами, ніяке вбивство російського опозиціонера - тим більше особистого ворога Путіна - не буде розслідувано в Росії до демонтажу режиму.

"Нинішні "слідчі органи" РФ, її "прокуратура" і "суди" - типовий бандитський "дах", тільки з необмеженими можливостями. З тим же успіхом можна було чекати від берлінської поліції 1930-х розслідувань щодо Гітлера і його еліти. Вбивати зовні путінські силовики теж навчилися дуже добре: список ліквідованих за кордоном ворогів Путіна (зі списком загадкових смертей на додачу) починається з Яндарбієва і не закінчується Литвиненком... Вбивали і в Лондоні, - що ж говорити про Київ! Там вони взагалі як у себе вдома", - вважає письменник.

Також Шендерович зазначив, що будь-якого інакомислячого можна вбити в будь-який момент абсолютно безкарно.

"Для цього зовсім не обов'язково, щоб наказ про вбивство віддавав особисто Путін: досить особистої або корпоративної мотивації будь-якого з численних збройних негідників в найвищому оточенні - і багаторазово підтвердженої впевненості у безкарності такого злочину. Путін виростив і легітимізував злочинне середовище у владі, і тепер ці метастази можуть розвиватися цілком самостійно", - переконаний сатирик.

У третій констатації він розвіяв кремлівські та останкінські твердження про те, що загибель опозиціонера вигідна ворогам Путіна

"Ми чуємо це від дня вбивства Анни Політковської. З тих пір вбивства і "дивні" смерті політичних противників режиму увійшли в звичай і стали побутом, і всякий раз, посміхаючись, нам згодовують все ту ж протухлу конспірологічну вульгарність. Так, людина з кров'ю своїх ворогів на руках, теоретично, може бути і жертвою низки цілеспрямованих провокацій, - але швидше за все, це просто вбивця, чи не так? "Бритва Окками", знаєте...

(Контрольний замір: за час правління Путіна не було вбито жодного політичного противника президентів, прем'єрів і канцлерів США, Канади, Франції, Англії, Німеччини, Японії, Австралії... Чого б це? Немає охочих дискредитувати Трампа і Меркель? Або причина в тому, що влада в цих країнах не узурпована, а прокуратура не в долі з адміністрацією?)" - додав письменник.

За його словами, всі подібні кремлівському режими дуже дорого і криваво обходилися народам, які дозволяли з собою це робити, і Росія виключенням не буде.

"Ніякого "особливого шляху" в історії не було і немає (це вас обдурили). Є моделі розвитку з ясними і давно дослідженими характеристиками. Тому - куди Узбекистан з Угандою, туди і ми, слід у слід, повірте. І так і треба нам, дурням і терпилам. В день вбивства блискучого і чесного журналіста Аркадія Бабченка навіть не хочеться просити іншого результату. Так, і забув сказати: будьте ви прокляті", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ввечері 29 травня в квартирі на Микільсько-Слобідській невідомий з застрелив журналіста Аркадія Бабченка.

З'ясувалося, що поліція Києва шукала відео з камер спостереження в будинку, де жив Аркадій Бабченко, напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.

Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві.

Раніше в МВС однією з перших версій вбивства журналіста озвучили дії російських спецслужб.