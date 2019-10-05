"Дурна гра!" Помпео зробив різку заяву про скандал із Зеленським і Трампом

Держсекретар США Майк Помпео назвав розслідування липневої телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським "дурною грою".
Таку заяву він зробив у суботу, 5 жовтня, під час візиту до Греції в рамках європейського турне, передає Reuters.
"Це неправильно, коли світ не зосереджуватися на правильних, важливих речах, речах, які впливають на життя реальних людей, а замість цього потрапляє в якусь дурну гру", – цитують політика журналісти.
"Як бачите, це марно, це не допомагає процвітанню демократій", – додав Помпео.
У кінці виступу його запитали, чи є які-небудь ще "червоні прапорці" в розмові між Трампом і Зеленським, які вимагають подальшого розслідування.
"Я не думаю, що хтось тут [у Греції] особливо зацікавлений у цьому... Я думаю, тут хочуть знати про відносини між Америкою та Грецією", – відповів він.
Володимир Зеленський і Майк Помпео
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують в Палаті представників.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
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