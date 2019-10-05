"Дурна гра!" Помпео зробив різку заяву про скандал із Зеленським і Трампом

Держсекретар США Майк Помпео назвав розслідування липневої телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським "дурною грою".

Таку заяву він зробив у суботу, 5 жовтня, під час візиту до Греції в рамках європейського турне, передає Reuters.

"Це неправильно, коли світ не зосереджуватися на правильних, важливих речах, речах, які впливають на життя реальних людей, а замість цього потрапляє в якусь дурну гру", – цитують політика журналісти.

"Як бачите, це марно, це не допомагає процвітанню демократій", – додав Помпео.

У кінці виступу його запитали, чи є які-небудь ще "червоні прапорці" в розмові між Трампом і Зеленським, які вимагають подальшого розслідування.

"Я не думаю, що хтось тут [у Греції] особливо зацікавлений у цьому... Я думаю, тут хочуть знати про відносини між Америкою та Грецією", – відповів він.

Володимир Зеленський і Майк Помпео Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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