Думали, не виживуть: лікарі пояснили одужання Скрипалів

Лікарі лікарні у британському Солсбері, де після отруєння проходили лікування шпигун-перебіжчик Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, заявили, що їх одужання пояснюється успішним лікуванням.

За їхніми словами, спочатку вони очікували, що потерпілі не виживуть, передає РБК.

"Я думаю, що значна частина поліпшень і успіху в лікуванні цих людей пов'язані з дуже хорошою базовою інтенсивною терапією генеричними препаратами, відмінною колективною роботою лікарів, фантастичною турботою і відданістю наших медсестер", - сказав завідувач відділенням інтенсивної терапії Дункан Мюррей.

При цьому лікар відділення інтенсивної терапії Стівен Джукс, який також займався лікуванням Скрипалів, зізнався, що не вірив у їх одужання, коли дізнався, що обидва були отруєні нервово-паралітичною речовиною.

"Коли ми вперше усвідомили, що це нервово-паралітична речовина, ми очікували, що вони не виживуть. Ми спробували всі наші методи лікування. Ми надали найкращу клінічну допомогу, але були всі ознаки того, що вони не виживуть", - сказав він .

