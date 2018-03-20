Чудеса дрессировки

Вчера рано утром, удивленный тишиной и отсутствием вечноголодных горластых попрошаек, муж заглянул в кухню и увидел умилительную картинку. Котя сидел на столе и тихонечко выковыривал из-под крышки (после многочисленных случаев безудержного мародерства я убираю или накрываю то, что может их заинтересовать – люди иногда тоже поддаются дрессировке) любимые маленькие печенюшки-капельки. Одну ел сам, вторую скидывал Асте. Она, обычно шумная и экспансивная, тоже тихо, не привлекая внимания, принимала товар. Могут, если хотят.

Мы посмеялись, и я сунулась в ФБ, чтобы испортить себе настроение попавшимся роликом с идиоткой наденькой, пугающей депутатов Рады. И как-то нехорошо подумалось о последовательной и подлой дрессировке поддающихся: сначала мелкий Зеленский в "Слуге народа", расстреливающий зал из автомата под восторг слюнявых телезрителей; потом подслеповатый Рубан (мне он почему-то все время напоминает крота из "Дюймовочки") со своим арсеналом и скептические шуточки в сети по поводу его задержания; теперь этот дебильный ролик с дурищей. У широкой публики постепенно вырабатывается страшный рефлекс отсутствия естественного ужаса перед убийством: все они твари, и убивать их нужно – тем более, что мы уже привыкли к расстрелу понарошке, на экране.

О том, что какие бы они не были (выбранные нами же – не забыли?), на их место в случае такого развития событий придут трехзубые семены с гиенами Торнадо (Станица и окрестности еще помнят их художества), и кровь польется рекой, только уже не депутатская. Вы серьезно надеетесь, что вас это не коснется? Что стриженая безмозглая наденька будет лучше нелюбимого вами Гройсмана? И пенсия волшебным чудом сама по себе, вдруг вырастет до заоблачных небес и без всякого администрирования прыгнет к вам в кошелек? Правда-правда? В Луганске тоже так думали, когда долбали приватовские банкоматы. Так им теперь, хоть и с адской дорогой, есть куда ездить за этой самой пенсией – к нам, в Украину. А куда поедут любители развала, если государства не останется? Я тоже не люблю теперешнюю Раду.

Но даже Мураева и Семенченко не хотела бы видеть с разбитыми головами и выпущенными кишками. За решеткой – да. А в луже крови нет. После недолгой работы в травмпункте этот душный запах сворачивающейся крови безошибочно представляю в любой подобной ситуации. А любителям бутафорских расстрелов очень советую сделать доброе дело, купить соков и фруктов и сходить в ближайший госпиталь. Там тоже пахнет не розами и всегда нужна помощь и забота. Может, тогда сработает воображение и немного попустит кровожадное настроение? И дрессировщики из-за поребрика очередной раз утрутся? Мы ж "розумна нація", а не лишнехромосомные прилагательные.

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И еще раз о депутатах. Их 450. И не все они нелюди, как нам усиленно вбивают в мозги. Ира Геращенко тоже депутат. И умница Сергей Высоцкий. И козак Гаврилюк, над которым безуспешно пытались ржать журналисты. Вчера, кстати, была в нашей мэрии по делам. Так вот, висит в "Центре административных услуг" скринька для листування з Гаврилюком с указанием сроков выемки писем. И одна бабулька опускает туда письмо и тут же рассказывает другой, в чем он их улице уже помог. Выхожу из кабинета – вторая бабуля взяла у девчонок-админок бумагу и пыхтит над своим письмом депутату. Далеко не все пожилые люди владеют компьютером, и не все пойдут на личный прием. И такой ящик тоже нужен. И, видимо, обратная связь работает. А Гаврилюк победил на выборах у нас без дорогостоящей агитации и админ.ресурса. И, пока не женился, снимал здесь квартиру и ездил в одних маршрутках с нами. И не прогуливал заседания, и читал Конституцию (которую многие из борцунов в глаза не видели) в перерывах, и голосовал за нужные законы, т.е. добросовестно отрабатывал наши деньги. За что в него собирается стрелять мажор Зеленский и дебилка наденька?

Разговоры разговорами, а уже давно пора трудиться. Как говорит один из моих любимых блогеров: "Пойдемте делать нашу Украину лучше. Улыбаемся и пашем!".