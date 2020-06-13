Дуда заступився за Україну через агресію Росії

Польща не може собі дозволити залишити Україну в нинішній складній ситуації і не погоджується на дії Росії щодо силової зміни кордонів.

Про це в суботу, 13 червня, у час з'їзду прихильників у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Польське радіо з посиланням на видання Gazeta Polska. У цій ситуації Варшава твердо підтримує Київ на міжнародній арені.

"Це дуже складна ситуація, і в мене глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозливою є ситуація, за якої Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну кордонів силою, навіть якщо ця згода є мовчазною", – заявив Дуда.

Анджей Дуда головком

Він додав, що Польща абсолютно не може з цим погодитися. За його словами, упродовж останніх п’яти років частина України окупована Росією, Україна є країною, на яку напали, і там весь час "тліє війна".

"Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені є в національних інтересах Польщі", – констатував Дуда.

Аналізуючи п’ять років польсько-українських відносин, Дуда зауважив, що були "різні моменти".

Він визнав, що між обома країнами є ще історична проблема. Утім, президент РП висловив переконання, що шлях поєднання призведе до того, що обидва народи "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій і з вшануванням вбитих і загиблих".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський захотів перейняти досвід виходу з карантину в Польщі. Він обговорив це з Дудою.