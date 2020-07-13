Дуда виграв президентські вибори в Польщі

Світ 21:34, 13.07.2020 Оновлено: 21:34, 13.07.2020

Чинний президент Польщі Анджей Дуда переміг у другому турі президентських виборів

Національна виборча комісія оголосила результати виборів після підрахунку голосів у всіх виборчих округах. Президент Анджей Дуда, підтриманий Об'єднаними правими, отримав 51,03 відсотка голосів.

Кандидат від Громадянської коаліції Рафал Тшасковскій отримав 48,97 відсотка голосів.

Голова комісії суддя Сильвестр Марсініак заявив, що явка склала 68,18 відсотка. Всього подано 20 458 911 голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 12 липня, в Польщі пройшов другий, вирішальний тур президентських виборів. На пост глави держави претендували чинний консервативний президент Анджей Дуда і ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковскій.

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Слугам народу" підготували інструкцію до річниці монобільшості: що дозволили говорити

ДТП під Києвом влаштував уродженець РФ, раніше судимий за смертельну аварію, – журналіст

Хабаровськ охопили масштабні протести через арешт губернатора. Відео

ДТП під Києвом: стало відомо про попередні судові справи уродженця РФ

Коронавірус несе фрагмент ВІЛ і швидко мутує, медики за ним не встигають, – епідеміологиня