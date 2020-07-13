Дуда виграв президентські вибори в Польщі: його вже привітав Зеленський

Гліб Іванов Світ 10:17, 13.07.2020 Оновлено: 11:01, 13.07.2020

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, за попередніми результатами голосування, здобув перемогу в другому турі президентських виборів. Його вже привітав глава української держави Володимир Зеленський.

Так, за підсумками підрахунку 99,84% протоколів Дуду підтримали 51,22% виборців, свідчать дані Державної виборчої комісії Польщі. Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковский, отримав 48,78% голосів виборців. Дуда виграє з перевагою близько 493 000 голосів.

У Комісії повідомили, що ще не отримали протоколи з п'яти виборчих дільниць, однак там вважають, що ті істотно не вплинуть на результат.

Зеленський на своїй сторінці в Twitter привітав Дуду і побажав Польщі "під його керівництвом подальших успіхів і процвітання". Також Зеленський запросив чинного президента Польщі відвідати Україну.

Відзначимо, явка на виборах була рекордною для сучасної Польщі і склала 68,12%.

Twitter Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами першого туру виборів президента в Польщі, які відбулися 28 червня, за Дуду віддали голоси 41,8% виборців, за Тшасковського – 30,4%.

Експерти вважають, що при будь-якому результаті виборів в Польщі Україна залишиться одним із пріоритетів зовнішньої політики.

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