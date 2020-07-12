Дуда vs Тшасковський: екзит-пол показав результати фіналу виборів президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда мінімально лідирує за підсумками другого туру виборів глави держави.

За даними екзит-полу Ipsos, він набрав 50,4% голосів, передає TVN24.

Однак його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 49,6%.

Явка на виборах склала 68,9% – це рекордний показник в історії незалежної Польщі.

Відзначається, що похибка результатів опитування становить 2%, тому поки що не можна стверджувати про перемогу одного з кандидатів.

Офіційні результати голосування будуть оголошені протягом найближчих 48 годин. Однак планується, що переможця зможуть остаточно оголосити вже в понеділок, 13 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами першого туру виборів президента в Польщі, які відбулися 28 червня, за Дуду віддали голоси 41,8% виборців, за Тшасковського – 30,4%.

Експерти вважають, що за будь-якого результату виборів в Польщі Україна залишиться одним із пріоритетів зовнішньої політики.