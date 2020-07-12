Дуда vs Тшасковський: екзит-пол показав результати фіналу виборів президента Польщі
Анджей Дуда та Рафал Тшасковській.
Президент Польщі Анджей Дуда мінімально лідирує за підсумками другого туру виборів глави держави.
За даними екзит-полу Ipsos, він набрав 50,4% голосів, передає TVN24.
Однак його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 49,6%.
Явка на виборах склала 68,9% – це рекордний показник в історії незалежної Польщі.
Відзначається, що похибка результатів опитування становить 2%, тому поки що не можна стверджувати про перемогу одного з кандидатів.
Офіційні результати голосування будуть оголошені протягом найближчих 48 годин. Однак планується, що переможця зможуть остаточно оголосити вже в понеділок, 13 липня.
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