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Дуда vs Тшасковський: екзит-пол показав результати фіналу виборів президента Польщі

Кирило Лютий
Світ
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Анджей Дуда та Рафал Тшасковській

Анджей Дуда та Рафал Тшасковській.

Президент Польщі Анджей Дуда мінімально лідирує за підсумками другого туру виборів глави держави.

За даними екзит-полу Ipsos, він набрав 50,4% голосів, передає TVN24.

Однак його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 49,6%.

Явка на виборах склала 68,9% – це рекордний показник в історії незалежної Польщі.

Відзначається, що похибка результатів опитування становить 2%, тому поки що не можна стверджувати про перемогу одного з кандидатів.

Офіційні результати голосування будуть оголошені протягом найближчих 48 годин. Однак планується, що переможця зможуть остаточно оголосити вже в понеділок, 13 липня.

Новина доповнюється.

ПольщаАнджей Дуда
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