Дуда на інавгурації згадав Україну: пообіцяв зупинити війну на Донбасі

Президент Польщі Анджей Дуда під час своєї інавгураційної промови в залі пленарних засідань Сейму у Варшаві, згадав Україну.

Інавгурація Дуди відбулася 6 серпня і транслювалася в Facebook Канцелярії президента Польщі. Дуда, переобраний на другий термін, приніс присягу вірності польському народу, а також виголосив свою першу промову в другій каденції.

Серед іншого Дуда пообіцяв лобіювати інтереси України в ОБСЄ. Польський лідер нагадав, що в 2022 році Польща буде головувати в ОБСЄ і бачить завданням для країни допомогу у відновленні повного суверенітету України.

"Особлива можливість діяти заради безпеки нашої країни і нашого континенту з'явиться в 2022 році, коли Польща перебере на себе головування в ОБСЄ. Це важливе завдання, яке полягає і у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашої сусіда – України", – сказав Дуда.

Польський президент повідомив, що у виборах узяли участь понад 20 мільйонів виборців, а проходили вони, за його словами, в дуже складних умовах.

"Це велика перемога для польської демократії. За мене проголосувало майже 10,5 мільйона осіб. Для мене це велика відповідальність", – сказав Дуда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд Польщі в понеділок, 3 серпня, затвердив результати виборів президента, які відбулися в липні та перемогу на яких здобув Анджей Дуда.