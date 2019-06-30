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Друзі України в ЄС готують "удар" по Росії: в чому справа

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Сім країн, які не підтримали повернення делегації Росії до складу Парламентської асамблеї Ради Європи, будуть готувати спільну резолюцію через це рішення.

Для цього найближчим часом буде проведена зустріч представників цих країн. Про це повідомив маршал сенату Польщі Станіслав Карчевський, пише "Польське радіо".

"Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали, говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію", – уточнив він.

Новини
Було три умови: дипломат розкрив правду про повернення Росії в ПАРЄ
Станіслав Карчевський

Станіслав Карчевський

Польське радіо

Нагадаємо, що після повернення представників РФ в ПАРЄ делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Словаччини та Грузії запросили свої парламенти та уряди щодо рішення про подальшу участь в роботі органу.

Як писав OBOZREVATEL:

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Польща
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