Друзі Путіна зазнали фіаско в одній із країн ЄС: що трапилося

Парламентські вибори в Естонії закінчилися поразкою прем'єрської Центристської партії, за яку традиційно голосують російськомовні виборці.

Як пише BBC, це означає розворот у праволіберальну сторону і, можливо, поступовий перехід освіти на естонську мову.

"Центристська партія йшла на вибори, щоб перемогти, — сказав заступник голови ЦП Михайло Кілварт. — Мусимо констатувати: ми не змогли переконати виборців, що ми — це оптимальний вибір".

Центристська партія, маючи репутацію проросійської політичної сили, довгі роки залишалася в опозиції на національному рівні — незважаючи на високі рейтинги. Вона традиційно підтримувала російські школи, виступала за скасування статусу негромадянина і підтримку хороших відносин із Росією.

Вибори в Естонії 24 канал

Одна з основних реформ уряду центристів полягала в переході до прогресивнішої ставки прибуткового податку (чим більше людина заробляє, тим менший неоподатковуваний мінімум — тобто "багаті платять більше"). За словами Кілварта, саме ця реформа стала причиною поразки на виборах.

Повернення до старої податкової системи — одне з перших питань, які збирається вирішувати Партія Реформ, яка виграла вибори з результатом 28,8% (34 місця зі 101). Вона традиційно дотримувалася принципів ліберальної економіки й багато років керувала країною, перш ніж до влади прийшли центристи.

За словами політика з Партії реформ Марко Міхкельсона, реформісти набрали голоси через свою економічну програму.

У парламентах минулих скликань Марко Міхкельсон займався міжнародною політикою. "Естонія — перша в черзі тих, хто хоче мати нормальні й передбачувані відносини з РФ", — сказав він.

Однак, за словами політика, діалог між Естонією і Росією залежить від діалогу між заходом і Росією, а тут ключовим моментом є Україна.

"Це питання не до нас, це питання до Москви, Кремля і товариша Путіна. Нам не подобається, що в політиці з сусідами як інструмент використовується війна", — вважає Міхкельсон.

Ще одна інтрига минулих виборів — успіх праворадикальної партії ЕКРЕ.

Чотири роки тому вона набрала 8%, а вже в лютому її рейтинг перевалив за 20%.

Ця партія виступає проти одностатевих шлюбів, федералізації Європи й напливу іммігрантів (за європейською програмою перерозподілу Естонія прийняла трохи більше 200 біженців). Ідеал ЕКРЕ — естонська Естонія і асиміляція росіян.

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