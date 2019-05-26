"Друзі" Путіна перемагають на виборах в ключовій країні ЄС: що відомо

У неділю, 26 травня, на виборах у Франції перемагає правопопулістського партія "Національні збори" Марін Ле Пен, яка є прихильником політики Росії.

Про це говорять дані екзит-полів, проведені в країні, передає "DW . Згідно з первинними результатами партія Ле Пен набрала від 23 до 24,2 відсотка.

При цьому за партію чинного президента Еммануеля Макрона "Республіка на марші" віддали свої голоси від 21,9 до 22,5 відсотка виборців.

Третє місце зайняли Зелені з майже 13 відсотків голосів. Консерватори з партії "Республіканці" зайняли четверте місце з 8,3 відсотка, за ними йде ліва "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона з 6,7 відсотка. Стільки ж набирають і соціалісти.

Ле Пен вже заявила, що такий результат її партії "підтверджує новий поділ між націоналістами і глобалістами" у Франції і за її межами. Вона також висловила надію на те, що підсумки голосування стануть передвісником перемоги її партії на президентських виборах у Франції 2022 і закликала президента Макрона розпустити парламент країни.

При цьому, Макрон заявив, що прогнози результатів голосування у Франції свідчать про "проказу" націоналізму, яка з'їдає ЄС зсередини.

Марін Ле Пен

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборах в Європарламент праворадикальні Альтернатива для Німеччини і Австрійська партія свободи, набрали менше голосів, ніж на останніх національних виборах.

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