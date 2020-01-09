Дружина загинула: канадець розповів, як врятувався від смертельного рейсу МАУ

Мешканець Оттави (Канада) Мохсен Ахмадіпур не зміг сісти на літак "Міжнародних авіаліній України", який 8 січня прямував з Тегерану до Києва та зазнав смертельної катастрофи, через проблеми з квитком.
Як пише видання Ottawacitizen, канадець разом із 43-річною дружиною Рої Азадян повинні були вдвох летіти до Оттави з пересадкою у Києві. У Ірані подружжя гостювало у родичів.
Проте в аеропорту Тегерану Ахмадіпур дізнався, що його квиток вже не дійсний. За інформацію видання, начебто сталася якась плутанина.
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Він сказав дружині, що приєднається до неї, як тільки зможе потрапити на інший рейс. Ахмадіпур чекав в аеропорту, поки Азадян сідала на борт літака до Києва і дізнався про аварію всередині терміналу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Всі пасажири й члени екіпажу загинули.
Внаслідок падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед них були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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