Дружина загинула: канадець розповів, як врятувався від смертельного рейсу МАУ

Мешканець Оттави (Канада) Мохсен Ахмадіпур не зміг сісти на літак "Міжнародних авіаліній України", який 8 січня прямував з Тегерану до Києва та зазнав смертельної катастрофи, через проблеми з квитком.

Як пише видання Ottawacitizen, канадець разом із 43-річною дружиною Рої Азадян повинні були вдвох летіти до Оттави з пересадкою у Києві. У Ірані подружжя гостювало у родичів.

Проте в аеропорту Тегерану Ахмадіпур дізнався, що його квиток вже не дійсний. За інформацію видання, начебто сталася якась плутанина.

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Він сказав дружині, що приєднається до неї, як тільки зможе потрапити на інший рейс. Ахмадіпур чекав в аеропорту, поки Азадян сідала на борт літака до Києва і дізнався про аварію всередині терміналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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