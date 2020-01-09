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9 січня • оновлено в 16:20
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Дружина загинула: канадець розповів, як врятувався від смертельного рейсу МАУ

2.3т
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Мешканець Оттави (Канада) Мохсен Ахмадіпур не зміг сісти на літак "Міжнародних авіаліній України", який 8 січня прямував з Тегерану до Києва та зазнав смертельної катастрофи, через проблеми з квитком.

Як пише видання Ottawacitizen, канадець разом із 43-річною дружиною Рої Азадян повинні були вдвох летіти до Оттави з пересадкою у Києві. У Ірані подружжя гостювало у родичів.

Проте в аеропорту Тегерану Ахмадіпур дізнався, що його квиток вже не дійсний. За інформацію видання, начебто сталася якась плутанина.

Канадець розповів, як врятувався від смертельного рейсу МАУ

Канадець розповів, як врятувався від смертельного рейсу МАУ

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Він сказав дружині, що приєднається до неї, як тільки зможе потрапити на інший рейс. Ахмадіпур чекав в аеропорту, поки Азадян сідала на борт літака до Києва і дізнався про аварію всередині терміналу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Канада
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