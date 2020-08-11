Дружина Цепкала записала звернення до Тихановської і закликала світ визнати її президенткою

Дружина колишнього претендента на пост президента Білорусі Валерія Цепкала висловила підтримку Світлані Тихановській і закликала світову спільноту визнати її легітимною очільницею державою.

Про це Валерія Цепкало заявила в своєму відеозверненні, яке опубліковано в Telegram-каналі TUT.BY (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

"Я особисто і Валерій Цепкало тебе підтримуємо. Ми розуміємо, що 9 серпня 2020 року Лукашенко програв президентські вибори і єдиний легітимний в країні президент – це ти. Влада не розуміє, що народ вже бореться не тільки за тебе. Люди борються за своє майбутнє, майбутнє наших дітей, проти фальсифікацій, підробок, знущань, принижень і образ з боку влади. Лукашенко показав свої сині пальці, вчепившись в трон, вже забруднений кров'ю білоруського народу", – сказала вона.

Також Цепкало попросила про допомогу у світової спільноти.

"Будь ласка, допоможіть зупинити те беззаконня, яке твориться в Білорусі. Допоможіть зупинити кровопролиття. Визнайте Світлану в якості єдиного законно обраного президента. Допоможіть звільнити політв'язнів. Допоможіть провести вільні і демократичні вибори", – сказала вона.

Крім того, дружина експретендента на посаду президента звернулася до силовиків.

"Кого ви захищаєте? Нелегітимним Лукашенко, який віддає вам усні накази? Ваше життя і свобода того варто? Як ви будете спати ночами, дивитися в очі вашим дітям і внукам? Як ви будете жити з цим далі? Невже Лукашенко всього цього вартий?" – додала Цепкало.

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