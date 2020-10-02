Дружина Трампа розповіла про стан після зараження COVID-19

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що після зараження COVID-19 перебуває вдома і почувається добре.

Про це вона повідомила в Twitter, додавши, що на час ізоляції відклала зустрічі.

"Як і багато американців цьогоріч, я перебуваю вдома на карантині після позитивного результату тесту на COVID-19. Ми почуваємося добре. Я відклала всі майбутні зустрічі. Будь ласка, переконайтеся, що ви в безпеці, і ми всі разом подолаємо це" , – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє APnews, лікар президента повідомив у службовій записці, що Трамп і перша леді, "наразі почуваються добре" і "планують залишатися вдома в Білому домі під час одужання".

Зазначимо, що Білий дім ввів режим щоденного тестування для старших помічників президента. Кожен, хто знаходиться в безпосередній близькості від Трампа або віцепрезидента, також щодня перевіряється, включаючи репортерів.

Додамо, що раніше кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трамп влаштували перепалку на перших очних дебатах. Як відомо, Байден веде передвиборчу кампанію з дотриманням карантинних заходів. Байден регулярно носить маску на обличчі, про що Трамп говорив зі знущальним тоном.

"Я не ношу такі маски, як він. Кожен раз, коли ви його бачите, у нього є маска. Він міг говорити на відстані 200 футів від мене, і він з'являється з найбільшою маскою, яку я коли-небудь бачив", – говорив Трамп про Байдена.

У Байдена не коментували щодо зараження Трампа та чи міг заразитися політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп і його дружина, перша леді Меланія Трамп заразилися коронавірусом. Хворобу також підчепила один з найближчих помічників Трампа Хоуп Хікс.