Дружина Трампа після чуток про розлучення висловилася про результати виборів у США
Дружина все ще президента США Дональда Трампа Меланія нагадала про важливість справедливого підбиття підсумків виборів у країні, які пройшли 3 листопада.
Водночас підкреслила, що значення має підрахунок тільки "законних бюлетенів". Про це вона написала у своєму Twitter.
"Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, а не незаконний, бюлетень повинен бути підрахований", – зазначила перша леді США.
Також Меланія Трамп додала, що в країні потрібно захистити демократію.
"Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю", – заявила вона.
Нагадаємо, що за результатами виборів у США кандидат від демократів Джо Байден попередньо переміг у Пенсильванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Байден тепер має загалом 290 голосів за необхідних 270.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ заявили, що перша леді й дружина президента США Дональда Трампа Меланія задумала розлучення з чоловіком. Так, колишня помічниця Трампа Омароза Меніголт-Ньюман стверджує, що 15-річному шлюбу американського лідера прийшов кінець.
Про те, як Дональд Трамп познайомився зі своєю дружиною Меланією – читайте в матеріалі.