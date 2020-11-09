Дружина Трампа після чуток про розлучення висловилася про результати виборів у США

Марина Ліснічук Світ 11:30, 9.11.2020 Оновлено: 11:39, 9.11.2020

Дружина все ще президента США Дональда Трампа Меланія нагадала про важливість справедливого підбиття підсумків виборів у країні, які пройшли 3 листопада.

Водночас підкреслила, що значення має підрахунок тільки "законних бюлетенів". Про це вона написала у своєму Twitter.

"Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, а не незаконний, бюлетень повинен бути підрахований", – зазначила перша леді США.

Також Меланія Трамп додала, що в країні потрібно захистити демократію.

"Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю", – заявила вона.

Повідомлення Меланії Трамп
Twitter Melania Trump

Нагадаємо, що за результатами виборів у США кандидат від демократів Джо Байден попередньо переміг у Пенсильванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Байден тепер має загалом 290 голосів за необхідних 270.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЗМІ заявили, що перша леді й дружина президента США Дональда Трампа Меланія задумала розлучення з чоловіком. Так, колишня помічниця Трампа Омароза Меніголт-Ньюман стверджує, що 15-річному шлюбу американського лідера прийшов кінець.

  • Про те, як Дональд Трамп познайомився зі своєю дружиною Меланією – читайте в матеріалі.

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