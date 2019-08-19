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Дружина Нетаньяху влаштувала скандал і знехтувала українською традицією: опубліковані фото

17.8т Читати матеріал російською

Дружина прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара влаштувала скандал у літаку "Ель-Аль", яким вони летіли до Києва.

Так, вона насварила командира корабля за те, що той нібито не вітав її належним чином під час посадки в лайнер, пишуть "Вести Израиль".

Сара Нетаньяху намагалася пробратися у кабіну до пілотів, але її не пустили. У підсумку, командир корабля знову вітав подружжя Нетаньяху на борту – за 45 хвилин до посадки в Києві.

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Подружжя Нетаньяху прибуло до Києва

Подружжя Нетаньяху прибуло до Києва

"Вести Израиль"

Журналісти зазначають, що насправді командир корабля привітав Сару Нетаньяху і перед злетом, але вона, можливо, цього не розчула.

Вдруге ім'я дружини прем'єра прозвучало "акцентовано": "Бажаємо главі уряду і його дружині, пані Сарі Нетаньяху, вдалого візиту".

Коли подружжя Нетаньягу зійшло з літака в Києві, його вітали три дівчини в традиційних українських строях і з короваєм хліба і сіллю. Глава уряду, уже знайомий із цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив у сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині Сарі, але та кинула його на підлогу.

Дружина Нетаньяху влаштувала скандал і знехтувала українською традицією: опубліковані фото

"Вести Израиль"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Беньямін Нетаньяху вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом. Напередодні він заявив, що має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які зміцнять відносини між державами.

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Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Україна Київ
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ну... если муж еще может скрывать свое отношение к поездке к нацикам, то жене нас рать на все формальности...
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот мразь жи#овская! иначе и не назовешь! гореть тебе в аду жи#овка!
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Які огидні ці євреї. Незалежно від країни проживання, громадянства і посади.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Станкевичус Лілія, что,шпрота тупая,помнишь соплеменников,которые практически всех евреев вырезали в литве и латвии?
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