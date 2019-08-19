Дружина Нетаньяху влаштувала скандал і знехтувала українською традицією: опубліковані фото

Дружина прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара влаштувала скандал у літаку "Ель-Аль", яким вони летіли до Києва.

Так, вона насварила командира корабля за те, що той нібито не вітав її належним чином під час посадки в лайнер, пишуть "Вести Израиль".

Сара Нетаньяху намагалася пробратися у кабіну до пілотів, але її не пустили. У підсумку, командир корабля знову вітав подружжя Нетаньяху на борту – за 45 хвилин до посадки в Києві.

Подружжя Нетаньяху прибуло до Києва "Вести Израиль"

Журналісти зазначають, що насправді командир корабля привітав Сару Нетаньяху і перед злетом, але вона, можливо, цього не розчула.

Вдруге ім'я дружини прем'єра прозвучало "акцентовано": "Бажаємо главі уряду і його дружині, пані Сарі Нетаньяху, вдалого візиту".

Коли подружжя Нетаньягу зійшло з літака в Києві, його вітали три дівчини в традиційних українських строях і з короваєм хліба і сіллю. Глава уряду, уже знайомий із цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив у сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині Сарі, але та кинула його на підлогу.

"Вести Израиль"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Беньямін Нетаньяху вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом. Напередодні він заявив, що має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які зміцнять відносини між державами.

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