Дружина горе-поліцейського з Міннеаполіса вирішила його кинути

Карина Бондаренко Світ 19:34, 30.05.2020

Дружина поліцейського з Міннеаполіса в США, який під час затримання задушив афроамериканця Джорджа Флойда, подала на розлучення.

Заява подружжя арештованого правоохоронця опублікували на сторінці адвокатської контори Sekula Law Offices в Facebook.

"Вона спустошена після смерті містера Флойда. Вона висловлює свої співчуття його родині та всім, кого торкнулася ця трагедія. Вона подала заяву на розірвання шлюбу з Дереком Шовіним", – йдеться в повідомленні адвоката.

Протести в США після смерті Джорджа Флойда

Як писав OBOZREVATEL раніше, загибель афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі спровокувала масові заворушення в ряді великих міст США, які тривають вже третій день.

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