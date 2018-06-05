Дружба з Росією? Новий прем'єр Італії пообіцяв прогрес в питанні санкцій

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що новий уряд буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

З такою промовою він виступив під час презентації програми свого уряду в парламенті, передає "РИА Новости".

"Ми станемо прихильниками відкритості по відношенню до Росії, яка останнім часом консолідувала свою роль у вирішенні різних геополітичних криз, ми будемо просувати перегляд системи санкцій, які пригнічують російське громадянське суспільство", - заявив він.

При цьому, як підкреслив Конте, Італія підтверджує "переконливу прихильність до НАТО з США в якості привілейованого союзника".

Відзначимо, що вперше про зняття санкцій з РФ згадали в "урядовому контракті", який "Рух 5 зірок" і партія "Ліга" уклали перед формуванням нового кабінету міністрів.

У розділі, присвяченому міжнародним відносинам, йдеться про те, що Італія виступає за відкритість у відношенні Росії, яка є "не загрозою, а все більш значущим торгово-економічним партнером", а також "стратегічним співрозмовником з метою розв'язання регіональних криз (Сирія, Лівія, Ємен )".

Таким чином новий уряд вказує, що санкції проти РФ необхідно скасувати.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше про відновлення співпраці з Росією заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.