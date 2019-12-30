Головна Новини
30 грудня • оновлено в 15:21
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Дружба з Ином закінчилася? США провели розвідку над Корейським півостровом

2.2т
Читати матеріал російською

США готові реагувати в разі нових ракетних випробувань Північної Кореї, здійснивши політ над територією КНДР.

Про це заявив радник президента Штатів з нацбезпеки Роберт О'Брайен, передає RT.

Він зазначив, що США будуть "вкрай розчаровані", якщо КНДР прийме рішення провести нові випробування.

Новини
Голод і "мертві" вулиці: українка розкрила закулісся життя в закритій КНДР

За словами О'Брайен, у американського президента Дональда Трампа "немає ілюзій, що це дуже небезпечне питання", і він "намагається деескаліровать напруженість".

"У нас є інструменти в нашому запасі. І ми будемо використовувати їх у міру необхідності", – підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше літак-розвідник E-8C ВВС США на висоті понад 9 км здійснив політ у небі над Корейським півостровом.

Трамп і Кім Чен Ин

Трамп і Кім Чен Ин

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї катастрофічними наслідками в разі відмови від денуклеаризації.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Тег
ракети
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги